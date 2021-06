Summer Game Fest 2021: annunciato ufficialmente Planet of Lana

Il Summer Game Fest di ieri ha rivelato molti titoli in uscita nei prossimi mesi. Tra questi, spicca l’annuncio di Planet of Lana, avventura platform dalla spiccata sensibilità artistica

Sebbene l’evento andato in streaming nella giornata di ieri sia stato praticamente monopolizzato da pochi importanti titoli, qualche opera minore è comunque riuscita a ritagliarsi il suo spazio. Tra queste, segnaliamo l’annuncio di Planet of Lana, platform a scorrimento in uscita nel 2022. Il titolo, sviluppato dallo studio indipendente Wishfully Studios, viene descritto dal sottotitolo come “un’odissea extraterrestre”. Andiamo a scoprire i dettagli.

Da Wishfully Studios, ecco l’annuncio di Planet of Lana

Una tra le diverse sorprese dell’evento Summer Game Fest di ieri è stato l’annuncio di Planet of Lana. Sicuramente questo è stato il titolo, che, tra tutti gli indie presentati, è stato il più convincente. Sviluppato dallo studio indipendente Wishfully e pubblicato da Thunderful. Il gioco è ambientato su un pianeta lontano e vede Lana e il suo compagno Mui affrontare quella che sembra essere un’invasione aliena. Da ciò che si è potuto vedere nel trailer, il titolo è un platform a scorrimento con la particolarità di avere tutti gli sfondi, le schermate e i personaggi interamente dipinti a mano.

Inoltre, promette un’approccio cinematico con degli scorci mozzafiato e l’incontro con strane creature. Oltre alle fasi platforming e puzzle solving, i due protagonisti dovranno anche agire in stealth per superare i nemici. Così come cooperare combinando le rispettive abilità per ottenere nuove soluzioni di gameplay. Il titolo sarà disponibile nel 2022 per console Xbox One, Xbox Series X e PC. Queste ultime due piattaforme infine, offriranno una risoluzione 4K a 60fps. Altri dettagli sul gameplay e sulla storia, la quale si estende attraverso le galassie e i secoli, saranno disponibili più avanti. Speriamo a questo punto nell’evento Xbox-Bethesda.

