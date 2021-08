PJ Masks Eroi della notte: rivelata la data di uscita

È stata rivelata la data di uscita di PJ Masks: Eroi della notte, il videogioco ispirato all’omonimo cartone animato dedicato ai più piccoli

I fan del noto cartone animato prodotta da Entertainment One PJ Masks saranno felici di apprendere che un videogioco a esso dedicato sta per essere rilasciato sul mercato. Dopo l’annuncio ufficiale, è stata adesso rivelata anche la data di uscita di PJ Masks Eroi della notte, il titolo che permetterà ai fan del noto cartone animato dedicato ai più piccoli di prendere il controllo dei suoi protagonisti.

PJ Masks Eroi della notte: ecco la data di uscita del gioco

La data di uscita di PJ Masks Eroi della notte è stata fissata per il prossimo 29 ottobre. Il trailer tramite il quale abbiamo appreso questa data ci svela anche alcuni dettagli del gameplay del gioco. Il videogioco è un platform in 3D e dà la possibilità di giocare nel ruolo di tutti e tre i protagonisti del cartone. Ognuno dei tre personaggi, Gattoboy, Gufetta e Geco, avrà a disposizione delle abilità uniche, utili a risolvere i diversi ostacoli che il giocatore sarà chiamato ad affrontare. Alcuni livelli del gioco prevedranno inoltre la possibilità di pilotare la Cat-car, la Gekko-Mobile e il Owl-Glider: i famosi veicoli di proprietà dei supereroi.

Il titolo, che rappresenta il primo tentativo di realizzare un videogioco basato su PJ Masks, è stato sviluppato da Outright Games, uno studio di sviluppo specializzato nella realizzazione di giochi derivanti da cartoni animati e linee di giocattoli (come, per esempio, Blaze e le Mega Macchine). Il titolo sarà disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

