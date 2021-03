Pinball FX: annunciato un nuovo capitolo per Nintendo Switch (e next-gen)

Il flipper di Zen Studios torna a scagliare palle ovunque sia su Nintendo Switch che su next-gen, con un assaggio del nuovo Pinball FX

Ci ha positivamente sorpreso il recente annuncio di Zen Studios, che conferma l’arrivo di Pinball FX non solo su Nintendo Switch, ma anche sulle console next-gen. A rivelarlo è stato il team di sviluppo con un post su Twitter, che come sempre riporteremo qui sotto, definendo il nuovo progetto come la simulazione di flipper più ambiziosa di sempre. Abbiamo visto l’implementazione del genere battle royale nei contesti più disparati, compresi Tetris 99 e Super Mario Bros. 35 dalla Grande N, ma non abbiamo la minima idea di come la cosa possa funzionare applicata ai flipper. Ovviamente, non ci lamentiamo.

Zen Studios porta Pinball FX su next-gen e Nintendo Switch

Nel post, il team di sviluppo allude a Pinball FX come “una nuova piattaforma per il flipper” che sarà disponibile sulle console next-gen (PS5 ed Xbox Series X/S), nonché il già citato Nintendo Switch ed Epic Games Store. Il post fa anche cenno a una modalità carriera e a nuove IP, visto l’aspetto crossover che potreste ricordare da titoli passati. Lo abbiamo infatti visto sia in Marvel Pinball 3D su Nintendo 3DS che in Star Wars Pinball. Più recentemente, il team di sviluppo ha fatto ricorso all’implementazione dei DLC per includere altri tavoli tematici. Potete avere una piccola dimostrazione di ciò che ci attende con il tweet in questione.

Our brand new pinball platform, Pinball FX, will be available on Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch, and Epic Game Store! Pinball Royale, Career Mode & new IPs await!#PinballFX pic.twitter.com/YAPsRCjRPo — Zen Studios (@zen_studios) March 24, 2021

Non solo: troveremo anche modalità inedite, come ad esempio le sfide, il clan system, una nuova veste grafica, nuove leghe, tornei, gioco competitivo, eventi dal vivo e contenuti stagionali. Come abbiamo anticipato, inoltre, vedremo punti di incontro con altre proprietà intellettuali; Zen Studios le rivelerà man mano che si avvicina il giorno d’uscita, ancora ignoto al di là di un semplice “2021”.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa nuova esperienza di simulazione per il flipper? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti sulla sfera videoludica. Per i vostri bisogni videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.