Pikmin 4: il gioco è disponibile in occasione della Giornata Mondiale del Cane

L’ultima fatica di Shigeru Miyamoto, Pikmin 4, è finalmente disponibile, ma non si tratta di una data di uscita scelta a cuor leggero. Il vulcanico game designer della Grande N lo conosciamo per i suoi contributi dal 1970, quando l’azienda kyotense ancora si occupava di giocattoli. Sue sono le illustrazioni per Sheriff, tanto quanto sua è la firma dietro Donkey Kong, Super Mario Bros. e The Legend of Zelda. A lui dobbiamo anche Nintendogs, più giovane della saga dedicata agli alieni floreali di appena qualche anno; il migliore amico dell’uomo è un tema a lui tanto caro che la scelta di far uscire il gioco proprio oggi è stata presa proprio per far coincidere il tutto con la Giornata Mondiale del Cane.

Pikmin 4, ora disponibile per una giornata irripetibile

Vista la presenza del simpatico (e utilissimo) compagno canino Occin, era destino che Pikmin 4 uscisse proprio oggi. Se non per lui, quantomeno per la prima edizione della ricorrenza: correva l’anno 2004, lo stesso in cui uscì il secondo capitolo. Ma Occin è tutto fuorché l’unica novità introdotta nel nuovo episodio, come potete vedere nel video qui sopra: ci aspettano esplorazioni notturne, scontri in split-screen e molto altro a cui si presta la versatile ossatura di game design alla base. In quanto ad oggi, da mezzogiorno il duo creativo RoundTwo ospiterà sul suo canale Twitch il divulgatore scientifico Willy “Zoosparkle” Guasti e la pittrice Simona Bordonaro. I diorami a tema Pikmin realizzati con quest’ultima saranno in asta su eBay fino al 26 luglio, ed ogni ricavato sarà devoluto al WWF.

