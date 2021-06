Phantasy Star Online 2 New Genesis: confermata la data di uscita

Arriva da parte di SEGA la conferma della data di uscita del celebre videogioco action free to play Phantasy Star Online 2 New Genesis

SEGA, tramite il sito ufficiale del videogioco, Ha confermato la data di uscita dell’atteso Phantasy Star Online 2 New Genesis. Il titolo arriva in concomitanza con il decimo anniversario dell’uscita di Phantasy Star Online 2 ed è una gigantesca espansione dello stesso, che prevede un nuovo tipo di gameplay, una grafica differente e una ambientazione originale e che, di fatto, coesisterà con la versione attualmente disponibile del gioco. Sarà disponibile per Xbox One, Xbox Series X e PC.

Phantasy Star Online 2 New Genesis: ecco la data di uscita del titolo

Come è possibile evincere dal trailer pubblicato di recente, la data di uscita di Phantasy Star Online 2 New Genesis è stata confermata per il prossimo 9 giugno; il gioco sarà quindi disponibile già a partire da mercoledì della prossima settimana. In anticipo rispetto al rilascio del titolo, SEGA ha già messo online un sito tramite il quale i giocatori possono creare il proprio personaggio e, di conseguenza, prendere confidenza con tutte le specifiche del titolo.

Phantasy Star Online 2 è un action RPG disponibile in free to play; come già accennato in precedenza, è stato pubblicato per la prima volta ben 10 anni fa. Il suo successo è stato tale da garantire la realizzazione di diversi progetti correlati, come una serie animata, un fumetto e un audiolibro. Nel 2014, è stato anche realizzato un titolo spin-off destinato alla sola PlayStation Vita: Phantasy Star Nova. Siete degli appassionati del gioco online? Vi suggeriamo di leggere la nostra guida ai migliori MMORPG per tutte le piattaforme.

