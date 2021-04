Phantasy Star Online 2 New Genesis: ecco la data della beta

Phantasy Star Online 2 New Genesis non ha ancora una data ma di recente è stata annunciata la closed beta del gioco. Ecco i dettagli

Per molti anni, Phantasy Star Online 2 ha goduto di un’immensa popolarità in Giappone, ma il titolo è rimasto confinato alla ridente Terra del Sol Levante. La situazione è cambiata l’anno scorso quando il gioco di SEGA è finalmente “migrato” verso ovest e sembrava andare anche abbastanza bene in termini di vendite e ricezione a livello globale. Ora una nuova versione del gioco, impostata per girare fianco a fianco con il PSO2 originale, sta arrivando. La notiza dell’ultima ora, inoltre, è che Phantasy Star Online 2 New Genesis sarà disponibile a breve in versione closed beta e finalmente possiamo comunicarvi la data di quest’ultima. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Phantasy Star Online 2 New Genesis: la data della closed beta è ormai vicina ma affrettatevi a prenotare, i posti sono limitati

Come annunciato da SEGA, la closed beta globale di Phantasy Star Online 2 New Genesis inizierà in data 14 maggio. Potete registrarvi già a partire dalla prossima settimana (dal 22 aprile), tuttavia, solo ed esclusivamente tramite l’app Hub di Xbox Insider. La beta in questione avrà un numero limitato di “posti”, insomma: chi primo arriva meglio alloggia, come si suol dire.

Phantasy Star Online 2: New Genesis è stato annunciato per Xbox Series X / S, Xbox One e PC per l’Occidente, con versioni in arrivo anche su PlayStation 4 e Nintendo Switch in Giappone. La closed beta in programma dal 14 al 16 maggio sarà disponibile solo su PC.

Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi in merito.