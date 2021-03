PGA Tour: nuovo gioco in arrivo sulla next gen

Electronic Arts ha annunciato PGA Tour, il gioco di golf dedicato alle console next gen

Solo due settimane fa, 2K ha annunciato di aver stretto una partnership con Tiger Woods per un contratto pluriennale riguardante videogiochi sul golf, a seguito di PGA TOUR 2K21. Nonostante questo, EA non abbandona il campo di battaglia e si mette in gioco su next gen con il nuovo PGA Tour. Nonostante sia passato un po’ di tempo dall’ultimo lavoro di Electronic Arts dedicato a questo sport, la casa statunitense ha annunciando il nuovo accordo di licenza pluriennale stretto con la PGA. La sfida è quindi aperta: chi farà hole in one per primo?

PGA Tour sarà un gioco sul golf innovativo e destinato alla next gen

Cam Weber, EA Sports EVP e GM, ha affermato: “Il nostro team di appassionati di golf sta ricreando meticolosamente i migliori campi del mondo come Pebble Beach e non vediamo l’ora di dare ai fan l’opportunità di competere su alcuni dei più iconici percorsi PGA TOUR e vincere la FedExCup”. A giudicare da queste parole, EA Sports PGA Tour sarà un gioco next gen dai tratti innovativi, pronto a portare i golf-game ad un livello superiore. Al momento non abbiamo a disposizione molti dettagli sulle modalità di gioco e le novità introdotte. Ciò che sappiamo è che EA promette “un gameplay dinamico e accessibile”, “ambienti coinvolgenti e mozzafiato” ed una “fedeltà straordinaria”, tutto sfruttando a 360 gradi il potente hardware delle nuove console.

Il gioco, inoltre, includerà molti dei campi più famosi al mondo, sui quali i fan di questo meraviglioso sport avranno la possibilità di sfidarsi vestendo i panni di alcuni dei più grandi nomi del golf professionistico. In aggiunta, tutte le licenze del PGA Tour come, ad esempio, THE PLAYERS Championship, FedExCup Playoffs e molte altre, saranno comprese all’interno del pacchetto. Electronic Arts promette maggiori dettagli sul gioco presto in arrivo. Saranno svelati presto i nomi delle piattaforme su cui verrà rilasciato, la data di lancio e particolari su gameplay e contenuti.

