PG Nationals Summer Split 2021: iniziano i Playoff del torneo italiano di LoL

Iniziano i Playoff del PG Nationals Summer Split 2021. Uno dei tornei eSports più importanti a livello nazionale entra nelle sue fasi conclusive

Entra nella fase più attesa dagli spettatori il torneo nazionale dedicato al celebre MOBA. A partire dal 20 luglio, cominceranno i Playoff del popolare PG Nationals Summer Split 2021. Sarà uno sconto senza esclusione di colpi in cui vedranno sfidarsi i 6 migliori team italiani di League of Legends della penisola. I vincitori, come da tradizione, avranno l’accesso a due posti esclusivi agli European Masters del 2021. Vediamo insieme dunque, date e orari dell’atteso torneo.

Tra pochi giorni i Playoff del prestigioso torneo PG Nationals Summer Split 2021

Si avvicina alle fasi finali un altro grande torneo organizzato da PG Esports, rima società italiana dedicata al gaming competitivo. Cominciano infatti martedì 20 luglio alle ore 19:00 i Playoff dell’ultimo torneo PG Nationals Summer Split 2021. Questi incontri accompagneranno il pubblico appassionato di League of Legends sino alla finale del prossimo 7 agosto. A scendere in campo per primi sono i Macko, squadra che attualmente occupa la testa della classifica e gli Axolotl, posizionatisi quarti. Nella giornata successiva, il 21 luglio, si sfideranno invece i secondi classificati, gli Outplayed e Gaia Esports, terzo seed dei Playoff. Questo scontro andrà a chiudere il Winner Bracket aperto nella giornata precedente. Nei Loser Bracket vedranno sfidarsi il 22 luglio per la prosecuzione nel torneo, Samsung Morning Stars e GG Esports.

Nella settimana successiva, il 27 luglio, si scontreranno il team vincitore del Loser contro il perdente dei Winner Bracket, aprendo la strada agli scontri del 29 e 29 luglio in cui vedremo confrontarsi i migliori team di questi Playoff. Le semifinali saranno disputate il 3 agosto, mentre la finale si terrà il 7 agosto. Come al solito, i fan potranno seguire l’evento sul canale Twitch ufficiale di PG Esports a partire dal 20 luglio alle 19:00. I due finalisti del torneo nazionale avranno infine l’accesso a due slot di partecipazione per gli European Masters Summer 2021, apice della stagione competitiva europea. La domanda è, chi riuscirà a vincere i PG Nationals Summer Split 2021 di League of Legends?

