Petizione per realizzare la Mortal Kombat Trilogy in 4K

Lo studio indipendente Eyeballistic è già riuscita a convincere della bontà del progetto il creatore della serie Ed Boon. Tuttavia si è scontrata con i legittimi proprietari dei diritti, ovvero Warner Bros. Warner infatti si è detta scettica riguardo i potenziali risultati commerciali di un eventuale remake. Lo studio ha pertanto avviato su Change.org una petizione nel tentativo di dimostrare a Warner l’interesse del pubblico verso una Mortal Kombat Trilogy in 4K.

L’edizione originaria del titolo risale al 1996 e combinava tutti i personaggi di Mortal Kombat, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3 e Ultimate Mortal Kombat 3, in un unico gioco. Nella petizione indetta per questa nuova Mortal Kombat Trilogy in 4K, lo studio Eyeballistic mira a riportare alla luce tutto ciò rimasterizzando stage e sprite dei personaggi in 4K con l’aiuto dell’Unreal Engine 5. Secondo la pagina web della petizione, lo studio aveva già incontrato nel 2016 il favore di Ed Boon, creatore della serie, in occasione di un accordo per un remake dell’originale Mortal Kombat in HD.

In questo nuovo progetto, il team si è dovuto scontrare purtroppo contro il parere negativo di Warner Bros, detentori dei diritti dell’IP di Mortal Kombat. Secondo questi ultimi, il gioco non riuscirebbe a vendere le 100 000 copie necessarie a coprire i costi di marketing. La speranza è dunque riposta in questa campagna crowdfunding. Attraverso le numerose firme degli appassionati lo studio potrebbe dimostrare a Warner Bros che c’è ancora interesse da parte del pubblico per questa riedizione dei classici picchiaduro.

