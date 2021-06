PES 2022: lanciata a sorpesa l’open beta

È stata di recente lanciata, in maniera del tutto inaspettata, una open beta per tutte le principali piattaforme del prossimo eFootball PES 2022: vediamo quindi di seguito di cosa si tratta, per avere un’idea più precisa di che cosa si tratta

Negli ultimi anni, nonostante lo schiacciante vantaggio commerciale della serie calcistica di proprietà EA, PES è riuscito a ritagliarsi una nicchia di appassionati che preferiscono un’alternativa diversa rispetto alla spettacolarità di FIFA. Pare inoltre che nell’ultimo anno Konami abbia comprato i diritti di esclusiva di varie squadre (tra cui diverse italiane come il Napoli e l’Atalanta che si vanno ad affiancare a Roma e Juventus). Detto ciò, Konami ha lanciato a sorpresa l’open beta di eFootball PES 2022, per verificare la qualità del matchmaking online.

L’open beta di PES 2022, i dettagli

La beta aperta è disponibile per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, e durerà fino all’8 luglio. Siccome lo scopo dell’open beta è appunto testare la qualità del matchmaking e della connessione ai server, ciò significa che si potrà partecipare solo a partite online. Per gli interessati inoltre non è necessario sottoscrivere l’abbonamento PlayStation Plus o Xbox Live Gold: essendo la beta accessibile gratuitamente a tutti, basta andare sullo store e scaricarla. Caratteristica peculiare di questa beta è la sua natura cross-play: giocatori PlayStation e Xbox potranno quindi giocare insieme, oppure gli uni contro gli altri. Vi è inoltre da precisare che le uniche squadre utilizzabili saranno Manchester United, Bayern Monaco, Juventus e Barcellona.

Trattandosi di un’open beta, vi invitiamo a non allarmarvi se riscontrerete problemi con il gioco durante le vostre partite. Konami stessa ha dichiarato che le meccaniche di gioco, il bilanciamento, le animazioni e la grafica saranno migliorati prima del lancio ufficiale, e anche che durante la beta potrebbero verificarsi manutenzioni non programmate. Quella dell’open beta non è una pratica standard per quanto riguarda i giochi calcistici e sportivi in generale: magari questa scelta inaspettata da parte di Konami potrebbe diventare la norma se il risultato sarà considerato soddisfacente.

Solo il tempo chiaramente potrà darci una risposta più precisa. Nell’attesa, se non siete alle prese con l’open beta di PES 2022, vi invitiamo a restare sintonizzate sulle pagine di tuttoteK per rimanere aggiornati sulle più importanti notizie del mondo videoludico. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.