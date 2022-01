Persona 6: un rumor parla di possibili notizie in arrivo nel 2022

Un recente rumor rivela come nel 2022 potrebbero arrivare delle importanti notizie riguardo Persona 6, e anche la possibilità di un porting su Switch di Persona 4 Golden

Il 2022 potrebbe essere un anno d’oro in fatto di annunci, anche per via dei diversi anniversari che cadranno proprio durante quest’anno, come quello riguardo Street Fighter e i suoi 35 anni che si celebreranno ufficialmente ad agosto. E a proposito di festeggiamenti, Atlus continua a rilasciare diverse novità e informazioni sul merchandise e futuri possibili progetti della serie di Persona. La saga spin-off di Shin Megami Tensei ha compiuto 25 anni nel 2021, e viene “celebrata” da luglio dello scorso anno con vari tipi di annunci, svelati all’interno di livestream dedicati. In passato, Atlus ha dichiarato di avere sette importanti progetti in produzione, e da settembre a oggi ne sono stati svelati solo due, con l’ultimo datato a dicembre. Intanto, questa primavera uscirà ufficialmente la remaster del gioco picchiaduro della serie, Persona 4 Arena Ultimax, e sicuramente nel prossimo futuro potremo aspettarci grosse novità, tra cui notizie riguardo Persona 6.

Le notizie su Persona 6 potrebbero rivelare l’esclusività PS5

Mentre i rumor e le ipotesi riguardo eventuali remaster di Persona 3 continuano a rimbalzare tra i fan più speranzosi, una nuova voce diffusa da NateTheHate crea diverse aspettative su quello che potrebbe rivelarsi come un annuncio piuttosto importante per la serie, e che potrebbe avvenire nel corso del 2022. Dopotutto, si sa che il progetto finale riguardo Persona avverrà in autunno, ed esso potrebbe senz’altro portare notizie concrete su Persona 6, titolo attualmente in lavorazione da Atlus. Sempre secondo il leaker, esso potrebbe arrivare come esclusiva PS5; c’è da chiedersi allora che tipo di avanzamento grafico e tecnico potrebbe presentare questo nuovo capitolo, considerando come Persona 5 arrivò sia per PS3 che per PS4, presentando comunque un comparto tecnico di tutto rispetto su entrambe le piattaforme.

NateTheHate aggiunge anche un’indiscrezione relative a Persona 4 Golden: dopo che il gioco è arrivato sotto forma di porting su Steam quasi due anni fa, egli sostiene che esso potrebbe giungere su Nintendo Switch proprio quest’anno. E pur essendo una notizia che in realtà si ipotizzava già da tempo, sentire ulteriori conferme fa senza alcun dubbio ben sperare nella veridicità dei vari rumor. In attesa di eventuali conferme, rimaniamo ad aspettare anche il prossimo stream da parte di Atlus, programmato per febbraio, il quale potrebbe presentare qualche novità interessante.

