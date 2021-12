Persona 4 Golden: possibile uscita su PS4 e Nintendo Switch

In queste ore ulteriori rumor continuano a sorgere riguardo Persona 4 Golden, in riferimento ad un suo potenziale arrivo sulle console PS4 e Nintendo Switch

Tra le varie rivelazioni che hanno avuto luogo ai The Game Awards 2021, ce n’è stata una piuttosto inaspettata da parte di Atlus. L’azienda infatti ha voluto confermare ufficialmente l’uscita di Persona 4 Arena Ultimax sulle attuali piattaforme videoludiche, annunciando dunque il suo sbarco su PC, PS4 e Nintendo Switch a partire dal 17 marzo del 2022. Questa versione del gioco includerebbe inoltre tutti i contenuti presenti anche nel titolo precedente, Persona 4 Arena, e la notizia è stata accolta dai fan sia in modo positivo, che anche con qualche dubbio. Questo poiché Persona 4 Golden non è attualmente accessibile su PS4 e Switch, nonostante sia uscito in versione rinnovata su PC poco tempo fa. Tuttavia, le cose potrebbero presto cambiare, secondo un recente rumor.

I rumor sull’uscita per PS4 e Switch di Persona 4 Golden

Negli scorsi giorni sono girate numerose voci riguardanti Persona e il suo arrivo sulle console di generazione attuale. Pensiamo a come da qualche giorno si parli del possibile remake o remaster di Persona 3 Portable, supponendone anche un rilascio multipiattaforma. In realtà, questo rumor era stato diffuso dal blog di un certo Zippo, una fonte non propriamente affidabile che aveva però previsto la rivelazione di Persona 4 Arena Ultimax ai TGA 2021. Adesso, la stessa fonte afferma come Persona 4 Golden giungerà ben presto su PS4 e Switch; in aggiunta a ciò, altri utenti avrebbero trovato delle potenziali prove che vanno a supportare questa sua affermazione.

Adding /v2 after the P4AU website address shows the midnight channel collection for PS4 and Switch pic.twitter.com/QKwrKbRrgX — Faz (@ScrambledFaz) December 15, 2021

Su Twitter, un individuo dal nome di @ScrambledFaz scopre un fatto piuttosto peculiare sul sito ufficiale di Persona 4 Arena Ultimax: se si modifica la URL della pagina web aggiungendo “/v2” alla fine, apparirebbe la voce “Midnight channel Collection” dedicata a PS4 e Nintendo Switch. Nella collezione, inoltre, sembra sarebbe possibile ottenere con Persona 4 Arena Ultimax anche Persona 4 Golden su queste stesse console. Un altro aspetto interessante emerge se si verifica la presenza della voce in una versione precedente del sito, poiché essa pare non apparire; questo significa che la nuova aggiunta è stata effettuata manualmente, e di recente. Ricordando come il prossimo evento dedicato ai 25 anni di Atlus sia programmato per febbraio 2022, forse sarà presto il momento di ricevere finalmente notizie più succose da parte della casa di sviluppo.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per rimanere aggiornati sulle nuove notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming se siete interessati a trovare giochi a prezzi scontati.