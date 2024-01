Persona 3 Reload: finalmente ci siamo, ecco il trailer di lancio!

In queste ore, Atlus ha divulgato il trailer di lancio di Persona 3 Reload, il remake dell’originale capolavoro in arrivo il 2 febbraio su PC e console: vediamolo insieme, in questo articolo dedicato

Il febbraio che sta per arrivare è quantomeno impegnativo, dal punto di vista videoludico. Tantissime sono le grandi produzioni attese che usciranno proprio nel corso del mese, da Granblue Fantasy Relink a Suicide Squad: Kill the Justice League, e che culminerà, il 29 febbraio, con Final Fantasy 7 Rebirth. Nel mentre, il prossimo 2 febbraio, gli appassionati di JRPG potranno mettere mano a Persona 3 Reload, remake dell’originale capolavoro per PlayStation 2 che arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e sarà disponibile, sin dal day one, su Xbox Game Pass. E, in attesa proprio del lancio imminente, Atlus ha divulgato il trailer di lancio di Persona 3 Reload, che trovate proprio qua sotto.

Persona 3 Reload si mostra per l’ultima volta prima del lancio con un trailer

Remake completo dell’originale, Persona 3 Reload vanta una grafica ammodernata, un gameplay rivisto e corretto, alcune espansioni della storia e molto altro ancora. Nel gioco potremo impersonare uno studente delle scuole superiori, che si unisce a un gruppo di compagni di classe noto come S.E.E.S. (Specialized Extracurricular Execution Squad) per indagare su una minaccia sovrannaturale conosciuta come l’Ora Oscura.

Purtroppo, Reload non includerà i contenuti esclusivi di Persona 3 FES e Persona 3 Portable, ma, secondo alcuni leaker piuttosto affidabili, tale contenuto verrà aggiunto con un DLC post lancio. Nel frattempo, però, il DLC a pagamento in uscita al day one di Persona 3 Reload conterrà i costumi di Persona 5 Royal (qui la nostra recensione!) e Persona 4 Golden (qui la nostra recensione!), alcune Persona esclusive e altro ancora.

E questo è tutto! Avete visto il trailer di lancio di Persona 3 Reload? Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!