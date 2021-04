People Can Fly acquisisce Phosphor Studios

Da Outriders all’outsourcing, o forse no: People Can Fly ha annunciato l’acquisizione di Phosphor Studio, riportiamo i commenti del CEO

Il team di sviluppo People Can Fly ha annunciato l’acquisizione di un altro team, Phosphor Studios. Questi ultimi, responsabili di titoli come Dark Meadow e The Brookhaven Experiment, saranno noti d’ora in avanti con il loro nuovo nome. Il neonato People Can Fly Chicago sarà la settima costola della talentuosa squadra, nonché la terza con sede nel territorio degli Stati Uniti. Per il momento, tuttavia, la cosa è ancora abbastanza fresca: i termini dell’acquisizione non sono ancora stati rivelati al pubblico. Tutto ciò che abbiamo da riportare al momento sono i commenti di rito, che non sono mancati.

Phosphor Studios è ora People Can Fly Chicago

Ad aprirsi in merito è il CEO, o amministratore delegato, di People Can Fly: Sebastian Wojciechowski ha definito quest’ultima acquisizione di Phosphor Games come “un’esecuzione” della propria “strategia”. A fargli da eco è stato Justin Corcoran, CEO dell’altra parte coinvolta, definendo l’affare “un nuovo capitolo” per il proprio team. L’entusiasmo è tangibile: Corcoran mira già a progetti da tripla A, con l’esplicito scopo di rafforzare la presenza dei nuovi padroni di casa nel territorio statunitense ed aiutare la crescita del marchio su scala globale.

La nostra fonte, la medesima dei dati di vendita che trattiamo con cadenza settimanale, ha disquisito brevemente del lato puramente economico della vicenda. Lo studio People Can Fly vanta una notevole presenza nel mercato azionario di Varsavia, dove lo scorso dicembre il valore aziendale ha raggiunto la quota dei cinquantatre milioni di dollari. Verremo a conoscenza delle implicazioni della fusione dal lato puramente videoludico solamente nell’arco dei prossimi mesi.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa sorprendente acquisizione?