PC Gaming Show 2023: appuntamento all’11 giugno

Appuntamento all’11 giugno per il ritorno del PC Gaming Show 2023. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

A seguito della notizia in merito alla cancellazione dell’E3, molti fan che attendevano con ansia di poter scoprire gli annunci che sarebbero dovuti arrivare nel corso della popolare fiera di Los Angeles hanno iniziato ad avere il timore di rimanere a bocca asciutta. Fortunatamente, dopo la recentissima conferma del ritorno della Gamescom in tarda estate, arriva ora anche la gradita notizia che il PC Gaming Show 2023 si terrà il prossimo 11 giugno.

PC Gaming Show 2023 ritorna il prossimo 11 giugno

Ebbene sì, per la gioia di tutti gli utenti computer, l’edizione 2023 del PC Gaming Show è stata confermata per il prossimo 11 giugno. Quest’ultima sarà trasmesso in diretta streaming su Twitch e sulle altre principali piattaforme, con Sean “Day[9]” Plott che tornerà ancora una volta a ricoprire il ruolo di presentatore per tutta la durata dell’evento, il quale si preannuncia molto interessante dal punto di vista dei potenziali annunci che potrebbero giungere.

Al momento non si sa ancora molto in merito a quali software house parteciperanno all’evento, ma in seguito verranno rivelati maggiori dettagli, in modo tale da permettere a tutti quanti di avere un’idea più approfondita sui succosi annunci che potremmo aspettarci. A questo punto non resta dunque che attendere maggiori informazioni e conferme ufficiali in merito all’evento, le quali, considerando che mancano soltanto circa due mesi alla data d’inizio, non dovrebbero tardare poi molto ad arrivare.

