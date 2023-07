Payday 3: svelati i requisiti della versione PC!

Nelle scorse ore, Starbreeze Studios ha aggiornato la pagina di Steam di Payday 3 con tanto di requisiti minimi e raccomandati della versione PC: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Svelato nel corso del 2021, Payday 3 si sta lentamente avvicinando alla sua uscita ufficiale, fissata, nel corso dell’Xbox Showcase di giugno scorso, per il prossimo 21 settembre su PS5, Xbox Series X | S e PC. E dopo i tanti trailer e i dettagli svelati specialmente in queste settimane, gli sviluppatori Starbreeze Studios hanno aggiornato la pagina ufficiale di Steam del gioco, aggiungendo anche i requisiti minimi e raccomandati della versione PC. Scopriamoli insieme nei prossimi paragrafi. Intanto, vi lasciamo con un bel trailer per immergerci nell’atmosfera!

I requisiti per la versione PC di Payday 3: manca però il peso!

Manca, come potete vedere dalle due liste qua sotto, lo spazio necessario all’installazione del gioco. Non sappiamo dunque quale effettivamente sarà il peso di Payday 3 al lancio, ma possiamo già notare dei requisiti raccomandati piuttosto importanti per la produzione. Importanti specialmente per quel che riguarda la RAM, per cui, per entrambe le configurazioni, sono richiesti almeno 16GB. Inoltre, sarà necessario essere connessi ad internet anche per giocare in single-player.

Qui di seguito trovate i requisiti minimi di Payday 3:

Sistema Operativo : Windows 10

: Windows 10 CPU : Intel Core i5-9400F

: Intel Core i5-9400F GPU : Nvidia GTX 1650 (4GB)

: Nvidia GTX 1650 (4GB) RAM: 16 GB

Chiudiamo con i requisiti raccomandati:

Sistema Operativo : Windows 10

: Windows 10 CPU : Intel Core i7-9700 K

: Intel Core i7-9700 K GPU : Nvidia GTX 1080 (8GB)

: Nvidia GTX 1080 (8GB) RAM: 16 GB

Questi erano dunque i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Payday 3. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!