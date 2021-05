Anche Panini entra nell’Osservatorio Italiano Esports

Panini, lo storico brand che ha reso immortali le figurine dei calciatori, entra a far parte dell’Osservatorio Italiano Esports

L’OIES è la prima piattaforma italiana B2B di networking e formazione per gli operatori del settore, e negli ultimi tempi sta accogliendo fra le sue fila sempre più membri di spicco. Recentemente infatti Panini, lo storico brand che ha reso immortali le figurine dei calciatori, è entrato a far parte dell’Osservatorio Italiano Esports.

Panini rafforza la sua posizione nel mondo degli Esport entrando nell’OIES

Con l’ingresso nell’Osservatorio Italiano Esports, prosegue il percorso intrapreso da Panini di attenzione al mercato videoludico. Il processo è iniziato quest’anno con la pubblicazione delle figurine dei pro-player sull’album “Calciatori 2021”, ed è finalizzato a sfruttare al meglio le opportunità emergenti.

Stiamo vivendo una fase molto intensa d’espansione del nostro network. L’avvio della collaborazione con un brand storico e prestigioso come Panini non fa che confermare la nostra ambizione di diventare il principale acceleratore di business del mercato Esports. Le opportunità di applicazione digitale degli asset di Panini sono enormi e noi, grazie alla competenza dei nostri membri, siamo pronti a fornire il giusto sostegno.

Questa è una breve dichiarazione rilasciata da Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, i due fondatori dell’OIES. Grazie a questa importante collaborazione, l’Osservatorio Italiano Esports continua nella sua opera di aggregazione degli investitori non endemici in un settore in rapido sviluppo.

