Pac – Land: da oggi ritorna negli store di Nintendo Switch e PS4

Questo 2022 si preannuncia pieno di retrogaming visto che oggi, sugli store di Nintendo Switch e PS4, è già possibile scaricare Pac – Land

Una delle avventure platformiche della celeberrima pallina gialla (già protagonista del suo speciale che trovate qui) è tornata dunque dagli anni Ottanta e da quel che resta dello shop di Wii U. Preparatevi dunque a fare un giretto dalle parti di Pac – Land! Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Pac – Land: dai cartoni animati al videogioco (di nuovo)

Pac – Land è un titolo risalente al lontano 1984, in pratica l’anno orwelliano per eccellenza, basato sulle avventure vissute dalla nostra simpatica pallina gialla durante il suo periodo come star dei cartoni animati andati in onda tra il 1982 ed il 1984.

Anche questa volta ci saranno frutta di ogni tipo, oggetti vari ed il quartetto di fantasmini Blinky, Pinky, Inky e Clyde assieme alla dolce metà del nostro eroe sferico preferito, ma con questo titolo saremo di fronte ad un vero e proprio platform a scorrimento laterale dove il nostro protagonista dovrà salvare delle fate e riportarle a Fairyland. In questo capitol però non ci saranno gli iconici labirinti, ma ogni tanto cambiare non fa male.

Citato anche all’interno di uno dei paesaggi della saga picchiaduro di Super Smash Bros., questo titolo si può scaricare già da oggi dagli store digitali di Nintendo Switch e PS4, ma vi ricordiamo che entro la fine di maggio dovrebbe arrivare anche l’edizione Museum+ per i fan più irriducibili!

