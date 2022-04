Overwatch: superato il milione e mezzo di giocatori

Se vi piacciono i battle royale è assolutamente impossibile che, dopo le “dovute” partite a Fortnite, non abbiate resistito alla tentazione di svuotare qualche caricatore anche su Overwatch. Bene, detto questo, adesso rendetevi conto che il titolo ha superato il milione e mezzo di giocatori su Twitch ed in ballo c’è pure il secondo capitolo! Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

La Blizzard ha dunque notato come il maggior numero di gameplay e di giocatori connessi si sia verificato mercoledì con il lancio della versione beta del secondo capitolo. Sono stati infatti in moltissimi coloro che hanno sperato di partecipare a tale beta ed hanno letteralmente “monopolizzato” Twitch.

La pagina ufficiale del gioco Blizzard ha infatti dichiarato in maniera entusiastica su Twitter, che vi lasciamo qui sotto, come le cose siano andate oltre le più rosee aspettative affermando che “insieme abbiamo raggiunto oltre 1,5 milioni di visualizzazioni simultanee, il giorno più grande di sempre per Overwatch su Twitch”.

About to get real!

Together we reached over 1.5M concurrent views, the highest day ever for Overwatch on Twitch. Let’s go! pic.twitter.com/bblWCahUYI

— Overwatch (@PlayOverwatch) April 28, 2022