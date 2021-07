Overwatch: un personaggio potrebbe cambiare nome per la bufera Activision Blizzard

La bufera di Activision e Blizzard imperversa su Overwatch: un personaggio del gioco potrebbe cambiare nome o anche venire ritirato

Quella di Activision e Blizzard è una bufera mediatica che ha esposto un malsano clima sessista in ufficio, e ora i giocatori di Overwatch insorgono in nome della giustizia a causa della caratteristica di un personaggio. Prima di procedere oltre, vi invitiamo alla discrezione per le tematiche che andremo a trattare. Saprete bene che un certo cowboy nel cast giocabile dello sparatutto online si chiama esattamente come uno degli sviluppatori. Non è un caso, visto che i genitori di Jesse McCree (inteso come programmatore) stando al figlio sono dei fan del gioco. Tuttavia, sono emersi dei particolari che rendono questa scelta inappropriata.

“Non chiamarmi con il mio nome”: il caso del personaggio di Overwatch e di Activision Blizzard

Giusto l’altroieri, i dipendenti di Activision Blizzard hanno messo in pausa il lavoro per protestare nei confronti dell’atmosfera in ufficio, e nonostante le scuse delle alte sfere i fan stanno chiedendo di fare di più: ora, il personaggio McCree di Overwatch potrebbe cambiare nome. Stando ad una chat di gruppo, alcuni colleghi hanno ribattezzato “Cosby Suite” (per motivi intuibili) la stanza di Alex Afrasiabi, piena di alcolici ed espressamente mirata all’utilizzo per la seduzione. Potete vedere qui sotto la conversazione; per quanto riguarda la nostra traduzione, opteremo per la parafrasi.

A chat log in the article makes it really gross that Overwatch character Jesse McCree was named after a real life, longtime developer at Blizzard. pic.twitter.com/KWzkxNrpL9 — Overbuff (@Overbuff) July 28, 2021

David Kosak, designer presso Activision, ha suggerito di sfruttare la stanza come un harem, rivolgendo ad Afrasiabi l’invito a “non sposarle tutte”. Afrasabi, facendo appello alla propria etnia mediorientale, ha dissentito. McCree ha intervenuto invitando Kosak a cambiare il verbo con un altro che potete immaginare. Il disgusto tangibile dei fan non ha mancato di fare appello al team di sviluppo di cambiare nome al personaggio, rendendo “Jesse McCree” uno pseudonimo, o addirittura di ucciderlo. Nel primo caso, la soluzione si rivelerebbe difficile a livello di doppiaggio (viste le battute in cui viene chiamato per nome), mentre la seconda ipotesi sembra abbastanza estrema. Non sappiamo cosa intenda fare Blizzard in occasione del seguito.

