Overwatch: presentato il nuovo nome di McCree

Activision Blizzard sta affrontando da qualche mese una situazione piuttosto grave all’interno dell’azienda: da luglio, infatti, il dipartimento delle pari opportunità della California ha fatto causa alla compagnia videoludica, per via di episodi di sessismo, abusi e molestie rivolte nei confronti di alcune/alcuni dipendenti. Nelle ultime settimane, questo fatto ha portato numerose persone volenti o nolenti all’abbandono di Activision Blizzard. Le accuse hanno stravolto così tanto l’ambiente interno dell’azienda che, dopo l’abbandono di Jesse MCcree, il lead level designer di Diablo 4 che ha dato il proprio nome al tenebroso eroe pistolero McCree in Overwatch, i fan hanno richiesto che si desse un nuovo nome a quest’ultimo.

Il nuovo nome di McCree in Overwatch

E così, a metà agosto Blizzard ha deciso di provvedere a rimuoverlo, soprannominandolo “il cowboy”. Bisogna dire che nella lore di Overwatch questa vicenda non stona poi troppo, visto che alcuni dettagli nelle conversazioni tra i personaggi facevano pensare che “Jesse McCree” non fosse il suo vero nome. Comunque, l’ex-McCree non è l’unico personaggio ad aver subito un cambio di nomea in seguito alle scioccanti rivelazioni, e questa è anche la ragione per cui si è deciso di non dare più nomi di persone reali ai personaggi. Ad ogni modo, è stato finalmente presentato il nuovo nome del “cowboy”: esso sarà Cole Cassidy, e riapparirà tra le file di Overwatch a partire dal 26 ottobre.

Meet Cole Cassidy. Rides into Overwatch October 26. pic.twitter.com/CT6PmaNXNs — Overwatch (@PlayOverwatch) October 22, 2021

Nel post si può leggerne un’introduzione:

“Scappare dal proprio passato significava scappare da sé stesso, ed ogni anno che passava ha solo ampliato la divisione tra chi lui sia stato e cosa sia diventato. Ma nella vita di ogni cowboy arriva un momento in cui bisogna fermarsi e prendere una posizione. Per rendere migliore questo Overwatch, per sistemare le cose, ha dovuto essere onesto con la sua squadra e con sé stesso. Il cowboy che lui fu ha cavalcato verso il tramonto, e Cole Cassidy ha affrontato all’alba il mondo”.

