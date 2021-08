Overwatch: la nuova mappa Malevento è disponibile sul PTS!

Tramite comunicato stampa, Blizzard ha annunciato che la nuova mappa tutta italiana di Overwatch, Malevento, è disponibile sul Public Test Server

Activision Blizzard è attualmente al centro di uno scandalo senza precedenti a causa di varie accuse mosse dai dipendenti, principalmente sul sessismo dilagante nella compagnia, che sta ovviamente andando ad intaccare tutte le community dei suoi titoli più famosi. Il recente allontanamento del designer Jesse McCree, ad esempio, causerà un cambio di nome per uno degli operatori più famosi di Overwatch, suo omonimo. Tutti a prendere le distanze da quanto sta succedendo, come è pur ovvio e giusto che sia, e il clima di tensione si sta via via infittendo col passare delle ore.

Nel mentre, qualche tempo fa, il director di Overwatch aveva lasciato Blizzard (stavolta per motivi personali, niente scandali sembra) nel bel mezzo dello sviluppo del secondo capitolo. Insomma, un periodo un po’ burrascoso per il team dell’apprezzato Hero Shooter, che però non smette di aggiornare il titolo con tanto nuovo contenuto aggiuntivo. In vista di Overwatch 2, ovviamente.

La nuova mappa di Overwatch, Malevento, si apre ai public tester!

Nelle scorse ore, tramite comunicato stampa, Blizzard e l’Overwatch Team hanno annunciato l’arrivo della nuova mappa per la modalità Deathmatch Tutti Contro Tutti sul Public Test Server per PC. La mappa è ispirata ai paesaggi italiani ed è chiamata Malevento. Vi porterà ad esplorare la base di Talon in Italia, per scoprire gli angoli migliori per la ruota del vostro Junkrat e i tetti con le vedute più panoramiche per i tiri precisi della vostra Windowmaker. Poetico.

Insomma, potete provare, nella versione PC di Overwatch, la nuova mappa Malevento a partire da oggi, prima che venga ufficialmente pubblicata il prossimo 28 settembre. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!