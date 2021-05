Overwatch: disponibile l’evento per festeggiare l’anniversario!

Tramite comunicato stampa, Blizzard ha annunciato la continuazione dell’evento di Overwatch creato per festeggiare l’anniversario dei cinque anni dal lancio del popolarissimo titolo

Il team di Overwatch ha recentemente subito l’abbandono di Jeff Kaplan, la mente dietro il successo del titolo di Blizzard, ma lo sviluppo di Overwatch 2 sembra proseguire velocemente e anche gli eventi e le novità a tema primo capitolo non cessano di arrivare. Tramite comunicato stampa, l’azienda ha annunciato la continuazione dell’evento dedicato ai festeggiamenti per i cinque anni dal lancio di Overwatch. Iniziato lo scorso 18 maggio, l’evento sarà disponibile fino all’8 giugno su tutte le piattaforme su cui è disponibile il gioco (PC, sistemi Xbox, sistemi PlayStation e Nintendo Switch). L’evento Anniversario riporta nel titolo di Blizzard tutte le modalità di gioco che tanto sono state apprezzate nel corso degli anni, con rotazione giornaliera.

Tornano quindi Lucioball e la Rissa Magico Inverno, Halloween da Brividi e Giochi Estivi, Archivi e Capodanno Lunare. Ciascuno sarà disponibile in giorni specifici e potrete sbloccare tutti gli oggetti cosmetici stagionali a cui fanno riferimento. Inoltre, Blizzard ha anche confermato che Overwatch sarà scontato fino al 50% dal 18 al 28 maggio su Battle.net. Con l’occasione è stato anche rilasciato un trailer di presentazione per l’evento Anniversario di Overwatch, che potete trovare proprio qua sotto.

Nuove ricompense e nuovi modi per vincerle con l’evento Anniversario di Overwatch!

Per continuare i festeggiamenti, in occasione dell’anniversario è stato introdotto un nuovo metodo per ottenere ricompense ed oggetti unici. Giocate 9, 18 o 27 partite rapide, Arcade o competitive per ottenere ricompense, se vincete otterrete punti doppi. Sono stati ovviamente aggiunti anche nuovi oggetti cosmetici, sia leggendari sia epici:

Modelli leggendari: Sombra Gatta Nera Baptiste Funky Junkrat Junkfood Moira Venere Doomfist Gladiatore

Modelli epici: Ana Cybermedico (Settimana 1) Echo Uccello del Paradiso (Settimana 2) Wrecking Ball Palla 8 (Settimana 3)



Avete visto il trailer di Blizzard dedicato all’evento Anniversario di Overwatch? Che cosa ne pensate del titolo? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!