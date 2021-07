Overwatch: pubblicata la nuova colonna sonora e un libro di Artwork

Tramite comunicato stampa, Blizzard ha annunciato l’arrivo sul mercato della nuova colonna sonora di Overwatch, insieme anche al secondo volume del libro di Artwork

Nonostante l’addio del director storico del gioco, il team di Blizzard sta lavorando alacremente allo sviluppo di Overwatch 2. Nel mentre, il primo capitolo continua a macinare denaro, successi ed eventi, forte di una fanbase ormai consolidata e di meccaniche particolarmente apprezzate da tutti gli amanti degli hero shooters. A maggio si è festeggiato l’anniversario con un evento a tema particolarmente partecipato e, di recente, il team di sviluppo ha anche introdotto il crossplay fra le varie piattaforme su cui è disponibile il titolo. Insomma, il supporto di Blizzard al titolo non sta scemando nemmeno nelle fasi più concitate dello sviluppo del sequel, e questo non può che rendere giustizia ad un multiplayer online che ha sempre portato qualità ed intrattenimento nel corso degli anni.

Tramite comunicato stampa, Blizzard ha anche annunciato l’uscita di due nuovi contenuti extra dedicati al videogioco, seppur appartenenti a media diversi. Parliamo di un libro di illustrazioni, già disponibile nei negozi di libri e che verrà distribuito in tutto il mondo, e della nuova colonna sonora. Quest’ultima è intitolata Animated Shorts, contiene 11 brani dell’intera collezione dei filmati di Overwatch ed è disponibile gratis su tutte le maggiori piattaforme di streaming di musica: Apple Music, iTunes, Spotify, Deezer (EU), NetEase Cloud Music (CN).

Il titolo del nuovo libro di Artwork è invece The Cinematic Art of Overwatch: Volume 2, con il quale potrete dare un’approfondita occhiata dietro le quinte dei filmati del titolo, da “In marcia” a “Ora Zero”. Il libro contiene centinaia di illustrazioni mai viste prima del periodo 2017-2020 e narra l’epico viaggio creativo che ha dato vit a aquesti filmati. Insomma, una chicca sensazionale per tutti gli appassionati dell’hero shooter di Blizzard.

L’Artwork Book e la nuova colonna sonora vanno ad incrementare ancora di più il vasto mondo che circonda Overwatch, e che come sempre per opere come questa, sconfina in altri generi e media. Che cosa ne pensate del titolo di Blizzard? Ne siete appassionati? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!