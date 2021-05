Overwatch 2: i team del PVP saranno composti da 5 giocatori, anziché 6

Blizzard ha condiviso recentemente nuovi importanti aggiornamenti sullo sviluppo di Overwatch 2, tra cui un cambiamento strutturale che coinvolgerà la maggior parte delle modalità PvP: i team di tali modalità saranno composti da 5 giocatori, anziché 6

Nella giornata di ieri si è svolto un evento online, in cui Blizzard ha presentato in diretta vari importanti aggiornamenti sullo sviluppo di Overwatch 2, l’atteso sequel del popolare sparatutto in prima persona basato sulla scelta degli eroi e sui match PvP, uscito originariamente nel 2016. Tra le tante novità, sta facendo molto discutere la scelta da parte del team di sviluppo di modificare in Overwatch 2 una caratteristica fondamentale: nella maggior parte delle modalità PvP, i team saranno composti da 5 giocatori, e non più da 6. Nel gioco originale infatti, escludendo alcune peculiari eccezioni, il gioco era strutturato per mettere in scena scontri in 6 vs 6: vediamo quindi di seguito cosa comporterà questa scelta.

Le spiegazioni del director riguardo ai team da 5 giocatori per il PvP di Overwatch 2

La composizione (ideale) per le squadre, secondo quanto detto, sarà quindi la seguente: 2 giocatori con classi di danno, 2 giocatori con classi di supporto e 1 giocatore con classe tank. Il director Aaron Keller afferma che un tale cambiamento renderà meno frequenti le situazioni in cui un team riesce a ripulire il campo di battaglia, così da creare uno stile di gioco più fluido. Inoltre, senza la difesa aggiuntiva fornita da un secondo tank, con tutta probabilità i giocatori sfrutteranno maggiormente l’ambiente circostante e giocheranno in maniera più strategica e aggressiva. I tank saranno quindi più simili a dei lottatori di prima linea piuttosto che a dei muri fissi che assorbono enormi quantità di danno.

Siccome inoltre Overwatch e Overwatch 2 condivideranno i server per il multiplayer, ciò significa che questo cambiamento verrà applicati ad entrambi i titoli con l’uscita di Overwatch 2. Ogni ruolo, in aggiunta, otterrà un bonus passivo che sarà complementare alle abilità uniche di ogni eroe. I tank otterranno una riduzione del knockback ma anche una riduzione della velocità di ricarica della ultimate quando prendono danno dagli avversari. I DPS invece otterranno un bonus alla velocità di movimento, mentre infine i support verranno curati automaticamente quando non subiranno danni per un periodo prolungato di tempo.

Questo cambiamento può essere considerato un vero e proprio stravolgimento della struttura di base del titolo, che cambierà radicalmente l’esperienza di gioco, soprattutto se parliamo della scena competitiva. Riducendo con Overwatch 2 il numero dei giocatori dei team PvP a 5 anziché 6, accadrà che l’ormai consolidata formula 2-2-2 (2 tank, 2 support e 2 DPS) non sarà più possibile, lasciando all’unico tank rimasto uno spazio di manovra più ampio. Ciò che ci resta da fare quindi è aspettare, per vedere cosa comporteranno nel concreto questi cambiamenti.

