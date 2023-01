Overwatch 2: rivelata la nuova skin di Kiriko per la season 3!

La season 3 di Overwatch 2 è alle porte e la prima nuova skin ad essere stata rivelata sarà una skin di Kiriko. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Overwatch 2 è ormai in una fase di slancio dopo una prima e discutibile fase di rodaggio al momento dell’uscita (per approfondire questo tema potete dare un’occhiata alla nostra non-recensione del gioco). La nuova season, la numero 3 per l’esattezza, sta per arrivare e con essa arriveranno una serie di nuove skin e nuovi cosmetici da sbloccare salendo via via di livello col battle pass; il primo personaggio di cui è stata rivelata, o meglio leakata, la skin è Kiriko!

Overwatch 2: la nuova skin di Kiriko per il battle pass della season 3

Come detto poche righe più “su” la prima skin della season 3 ad essere rivelata è una skin di Kiriko: il personaggio curatore – o ancor meglio healer – che è stato introdotto durante la prima season di Overwatch 2. La skin è stata scoperta da _FireMonkey ed è stata poi pubblicata su Twitter, dandola così in pasto a tutti i giocatori del titolo Blizzard e a tutti gli appassionati. Di seguito possiamo ammirare proprio questa nuova skin tramite il cinguettio di _FireMonkey:

EXCLUSIVE: Overwatch Season 3 Battle Pass skin pic.twitter.com/SQfVwAfxC6 — 🎄 Santa Ricky (@_FireMonkey) January 27, 2023

Ci tocca e ci teniamo a sottolineare che ancora questa notizia, così come nessun’altra notizia trafugata sulla nuova season di Overwatch 2 è stata confermata (ma neanche smentita) dalla stessa Blizzard. Dunque non ci resta che attendere i giorni che ci separano dall’inizio della nuova stagione. Fateci sapere che cosa ne pensate di questa skin, se siete dei main Kiriko o se più in generale siete dei giocatori di Ovewratch 2 che, ricordiamo, è disponibile gratis su tutte le piattaforme (PC, Xbox, PS e Switch).

