Overwatch 2: Ecco quando avremo novità riguardo alla nuova modalità PvP

Il game director di Overwatch 2 ha rivelato la data del prossimo incontro con i team della League, all’interno del quale saranno mostrate delle novità del titolo e, in particolare, della modalità PvP

È Aaron Keller, il game director del team di sviluppo di Overwatch 2 presso Blizzard, a rivelarci che sono finalmente disponibili delle novità riguardanti la modalità PvP. Gli ultimi aggiornamenti sulla realizzazione di questo seguito si erano infatti concentrate principalmente sui dettagli della co-op e sulle missioni dello story mode, che sono delle assolute novità rispetto al primo titolo della saga.

Overwatch 2: ecco quando saranno rivelate le novità sul PvP

Alcune delle novità della modalità PvP di Overwatch 2 saranno rivelate il prossimo 20 Maggio, durante un incontro tra il team di sviluppo e le squadre della lega professionale. Inoltre, è molto probabile che venga sfruttata questa occasione per svelare per la prima volta l’aspetto di alcune nuove mappe (come, per esempio, le già confermate Roma e New York). Quanto verrà rivelato durante questo meeting è però da considerarsi suscettibile a modifiche, perché il titolo è ancora in piena fase di sviluppo e potrebbe subire dei cambiamenti importanti in corso d’opera.

Overwatch 2 è destinato ad approdare su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC ma, visto il procedere lento della sua realizzazione, i programmatori potrebbero trovarsi costretti a cambiare la destinazione del titolo e a optare per la nuova generazione di console. In ogni caso, maggiori informazioni sono state promesse per i prossimi mesi e, dopo averne avuto accesso, avremmo forse le idee più chiare sulla data e la destinazione di arrivo del videogioco.

Vuoi scoprire maggiori dettagli riguardo la modalità storia di Overwatch 2? Puoi trovarli nel nostro articolo al riguardo. Continua a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornato su tutti i videogiochi in uscita. Per acquistare i migliori titoli, ti suggeriamo invece di dare un’occhiata al vastissimo catalogo di Instant Gaming.