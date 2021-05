Overwatch 2: il team è concentrato sulla componenete PvP del gioco

Nonostante Overwatch 2 presenterà un inedito comparto PvE, il team di sviluppo è fortemente concentrato nella realizzazione del PvP

Overwatch 2 è sicuramente uno dei titoli più carichi di aspettative attualmente in sviluppo, soprattutto se consideriamo che si tratta del seguito di uno dei giochi di maggior successo rilasciati nel corso degli ultimi anni. E nonostante la gravosa eredità che è chiamato a raccogliere, Blizzard sembra avere molta fiducia nel lavoro del suo team di sviluppo. Il titolo, come è prevedibile, vanterà alcune nuove introduzioni, come un intero comparto PvE, ma dato che parliamo di Overwatch, è innegabile come il cuore pulsante dell’esperienza sarà rappresentato dalla componente PvP. E stando alle parole di Aaron Keller, divenuto recentemente capo del progetto in seguito all’abbandono di Jeff Kaplan, sembra che il team di sviluppo stia concentrando i propri sforzi in questa direzione.

Overwatch 2: il PvP sarà al centro dell’esperienza

Nel corso di una recente intervista rilasciata ai microfoni di Gamespot, Keller ha confermato che, nonostante Blizzard sia per forze di cose concentrata nel realizzare le nuovissime missioni PvE, pari impegno (se non addirittura maggiore) è riservato alla realizzazione del comparto competitivo di Overwatch 2. E dato che è lui in prima persona ad essere a capo del progetto, la sua volontà è quella di realizzare la migliore esperienza possibile, degna della fama del popolare franchise.

“Abbiamo trascorso moltissimo tempo a discutere della componente PvE del gioco, e di come questa potesse inserirsi all’interno delle nostre missioni eroe e della campagna, così come in termini di progressione. Ma anche l’altro aspetto del gioco è parimenti importante, se non di più, e mi riferisco al comparto PvE. Abbiamo 60 milioni di giocatori che amano questa modalità, e vi sono fortemente legati.

Sappiamo benissimo, andando avanti con lo sviluppo, che il nostro obiettivo è quello di realizzare la migliore esperienza possibile in tal senso. Per cui, per quanto mi riguarda, è vero che esiste una componente PvE in Overwatch 2, ma personalmente sono molto concentrato sul PvP e voglio renderlo il più avvincente possibile.”

Overwatch 2 è in sviluppo per PS4, Xbox One, Nintendo Switch, e PC, nonostante al momento non sia ancora stata annunciata una data di uscita.