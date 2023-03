Overwatch 2: nuovi dettagli sul PvE arriveranno presto

Il produttore esecutivo di Overwatch 2, Jared Neuss, ha affermato nelle scorse ore che avremo presto nuovi dettagli sul PvE dell’hero shooter, e a quanto pare non nelle solite tempistiche di Blizzard

Lo scorso ottobre, Overwatch 2 è arrivato in tutto il mondo come degno successore di un primo capitolo che ha rivoluzionato il mondo degli Hero Shooter. Ve ne abbiamo parlato in una nostra Non-Recensione, che potete trovare cliccando qui. Viste e considerate le solide basi da cui partiva, era quanto mai ovvio che fosse un titolo non così innovativo, ma sicuramente divertente ed appagante, seppur non esente da difetti. Una delle novità più attese da tutti gli appassionati è sicuramente il PvE, di cui forse avremo notizie presto.

Recentemente, in una recente livestream su Twitch, è intervenuto Jared Neuss, produttore esecutivo del gioco. L’uomo avrebbe infatti risposto a delle domande in merito al PvE e avrebbe affermato che nuovi dettagli ed informazioni arriveranno “presto”. Quando gli è stato fatto notare che, solitamente, il “presto” di Blizzard non corrisponde poi ad un arco temporale molto breve, Neuss avrebbe risposto:

No non sto parlando del “presto” di Blizzard, ma del “presto” di Jared, che è una cosa diversa. È… più “presto”.

Ovviamente potrebbero essere tutte parole al vento e la modalità PvE di Overwatch 2 potrebbe tornare nell’oblio. Questo anche considerando che la Stagione 4 non ha rilasciato alcun potenziale indizio per l’arrivo della modalità il prossimo mese. Staremo a vedere!

Restiamo dunque in attesa di nuovi dettagli sulla modalità PvE di Overwatch 2, sperando che arrivino davvero "presto".