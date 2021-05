Overwatch 2 si mostra con un gameplay trailer e altri dettagli!

In queste ore Blizzard ha mostrato un nuovo gameplay trailer dedicato ad Overwatch 2, sequel del popolarissimo trailer in sviluppo ormai da qualche tempo

Blizzard sta sviluppando due dei titoli più attesi del mercato di massa degli ultimi anni: Diablo IV e Overwatch 2. Sebbene il successo del primo capitolo di Overwatch continui imperituro, con tantissimi eventi dedicati e a tema, l’azienda, nonostante il ritiro di Jeff Kaplan, sta continuando a lavorare al sequel che ha sempre promesse grandi cose sin dall’annuncio. Nelle scorse ore, è apparso in rete anche un nuovo trailer di Overwatch 2, che mostra un bel po’ di combattimento 5v5 nella nuova mappa di New York. È effettivamente il primo gameplay trailer 5v5 che viene mostrato per il titolo e, ovviamente, è una partita della modalità playload che tutti i fan di Overwatch ovviamente conoscono.

Overwatch 2, nelle intenzioni di Blizzard, introdurrà importanti upgrade al motore di gioco che supporterà, quindi, mappe molto più grandi per il gioco co-op (PvE). Inoltre, introdurrà moltissimi nuovi nemici e fazioni con cui avremo a che fare nel corso delle varie missioni. Verranno ovviamente migliorate anche le prestazioni grafiche, per consentire agli eroi preferiti di ciascun videogiocatore (e ai loro costumi specifici per Overwatch 2) di essere ancora più dettagliati e belli da vedere. Vi lasciamo il gameplay trailer di Overwatch 2 mostrato nelle scorse ore proprio qua sotto.

Overwatch 2 si mostra con un gameplay trailer e svela molti dettagli: mappe, eroi e altro!

Overwatch 2 sarà anche l’inizio di una nuova era per la serie rinomata in tutto il mondo. Oltre al portarsi dietro tutti gli eroi del gioco originale, insieme a mappe e modalità (e, ovviamente, tutti gli obiettivi completati e il loot dei giocatori del primo capitolo), questo sequel aggiungerà nuovi eroi al roster e altre mappe e location in cui potersi sfidare. Overwatch 2 aggiungerà anche un nuovo tipo di mappa, chiamata Push. In questa mappa, due squadre si sfideranno per costruire un robot e spingere l’obiettivo della mappa nella zona avversaria.

Non abbiamo ancora alcun periodo d'uscita previsto per Overwatch 2, ma intanto possiamo rifarci gli occhi con il nuovo gameplay trailer che Blizzard ha rilasciato in queste ore.