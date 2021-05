Overwatch 2: gli sviluppatori parlano di beta e ping system

Gli sviluppatori di Overwatch 2 hanno svelato informazioni molto interessanti su una futura beta e un possibile ping system rispondendo alle domande dei fan

Ormai è passato un bel po’ di tempo dall’annuncio di Overwatch 2, il sequel dell’acclamato FPS competitivo a squadre di Blizzard. Il reveal del gioco risale all’ormai lontano 2019 e da allora non abbiamo avuto molte notizie sul gioco, ma ora sembra proprio che le cose stiano cambiando.

Giusto qualche giorno fa Blizzard ha mostrato un nuovo gameplay trailer del gioco e recentemente gli sviluppatori hanno tenuto un AMA su Reddit. Durante la sessione di domande i fan hanno chiesto molte cose su Overwatch 2 e, rispondendo alle loro curiosità, i developer hanno rivelato diverse informazioni molto interessanti su una futura beta e un possibile ping system.

Overwatch 2 avrà sicuramente una beta, ma il ping system non è certo

Un fan ha domandato su Reddit se ci sarà mai una beta del gioco e la risposta degli sviluppatori è stata estremamente diretta. John Lafleur, il technical director di Overwatch 2, ha infatti dichiarato che quasi sicuramente i giocatori potranno provare in anteprima il titolo con una beta. Purtroppo però Lafleur non si è voluto sbilanciare su una possibile data e ha affermato che, anche se ne fosse a conoscenza, non potrebbe rivelarlo in alcun modo.

Successivamente gli sviluppatori hanno parlato anche di un possibile ping system. Da quando è stato rilasciato Apex Legends tutti i principali giochi competitivi hanno cercato di emulare il suo sistema di comunicazione e anche i fan di Overwatch erano molto interessati a questa funzione. A quanto pare un embrionale ping system è già presente all’interno del gioco e gli sviluppatori ci stanno lavorando costantemente. Il game director però non si è voluto sbilanciare e ha dichiarato che non è ancora certo se questa funzione sarà presente nel gioco finito.

Overwatch 2 sarà disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, ma al momento non conosciamo ancora una data d'uscita.