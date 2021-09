Overwatch 2: il produttore esecutivo lascia il team di sviluppo

Mentre l’attesissimo Overwatch 2 si appresta ad entrare nella fase finale della produzione, il produttore esecutivo del gioco, Chacko Sonny, ha fatto sapere di aver rassegnato le sue dimissioni da Blizzard Entertainment, e lascerà la compagnia entro pochi giorni

Nelle ultime settimane, una bufera ha colpito l’azienda che risponde al nome di Activision Blizzard. Dopo la causa intrapresa dal DFEH della California nei confronti della compagnia, vari dipendenti (che ricoprivano anche ruoli di spicco in Activision Blizzard) hanno deciso, per motivi diversi, di lasciare la compagnia. Per quanto riguarda il team di Overwatch e Overwatch 2, dopo l’addio di Jeff Kaplan avvenuto qualche mese fa, anche il produttore esecutivo, Chacko Sonny, ha deciso di lasciare il team e la compagnia. Di seguito tutto quello che sappiamo su questo annuncio.

Overwatch 2: l’addio di Chacko Sonny, produttore esecutivo e figura di riferimento

La notizia è stata riportata da Bloomberg, prima riferita allo staff di Blizzard Entertainment e poi confermata anche da un portavoce in Activision Blizzard. Sonny continuerà a lavorare nella compagnia fino al venerdì di questa settimana, dopo il quale il rilascio sarà effettivo. In un’email ricevuta sempre da Bloomberg, i nuovi co-leader di Blizzard Jen Oneal e Mike Ybarra lo hanno definito come un “leader premuroso” e hanno affermato di essere grati per il lavoro svolto all’interno della compagnia. Lo stesso Sonny, in una nota rivolta ai colleghi, ha affermato che lavorare in Blizzard è stato un assoluto privilegio e che è stata una delle migliori esperienze della sua carriera.

Nonostante le notizie che stanno costellando Blizzard Entertainment e Activision Blizzard in queste settimane, una motivazione ufficiale dell’abbandono di Chacko Sonny non è stata rivelata. Vari dipendenti di Blizzard hanno riportato, in forma anonima, che la figura di Sonny era molto rispettata all’interno dell’azienda e che non erano a conoscenza di alcuna accusa nei suoi confronti. Nella sua carriera da produttore esecutivo in Blizzard, il ruolo di Sonny è stato principalmente quello di coordinare e guidare il franchise di Overwatch e lo sviluppo Overwatch 2 attraverso le varie fasi.

A proposito di Overwatch 2, secondo un portavoce di Blizzard esso si trova in questo momento nella fase finale di produzione, e che sarebbero stati mostrati maggiori dettagli durante la Overwatch League Grand Finals che si svolgerà il 25 settembre 2021. Per avere quindi maggiori informazioni su Overwatch 2 e su Blizzard, vi invitiamo a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK per tutte le notizie più importanti del mondo videoludico. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il sito di Instant Gaming.