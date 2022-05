Outward: Definitive Edition, svelata la data d’uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Tramite comunicato stampa, Deep Silver e Prime Matter hanno annunciato la data d’uscita ufficiale di Outward: Definitive Edition per PC, PS5 e Xbox Series X|S: scopriamo insieme tutti i dettagli

Quando Nine Dots Studios e Deep Silver annunciarono Outward rimanemmo un po’ perplessi. Di titoli ibridi e con meccaniche derivative ce ne sono ormai a bizzeffe nel mercato, e fondere due generi come survival e RPG non era decisamente una novità. Il rischio di “già visto”, insomma, era piuttosto elevato, ma ammettiamo che, alla fine di tutto, tralasciando qualche ingenuità e qualche perplessità… Outward ci è piaciuto. Vi ricordiamo anche che ve ne abbiamo parlato in una recensione piuttosto approfondita, la trovate qua. E per tutti gli appassionati, ora, l’attesa è finita. Come annunciato da Prime Matter tramite comunicato stampa, infatti, Outward: Definitive Edition sta per arrivare su PC, PlayStation 5 e Xbox One e sarà disponibile a partire dal 17 maggio.

La Definitive Edition di Outward consente ai giocatori esperti di riscoprire il gioco base con entrambi i DLC – “Three Brothers” e “The Soroboreans” – insieme ad una miriade di contenuti nuovi e aggiornati. Durante il viaggio, potrete sperimentare incontri unici e nemici pericolosi, nel mezzo di un’esplorazione dei sotterranei attraversando il vasto mondo di Outward. Con l’occasione, Deep Silver e Prime Matter hanno divuilgato anche un nuovo trailer, che vi lasciamo qua sotto.

Outward: Definitive Edition, fra data d’uscita e nuovo trailer

Per i nuovi giocatori che intraprendono questo viaggio per la prima volta è un’occasione d’oro per tuffarsi a capofitto in tutte le avventure che il magico mondo di Aurai ha da offrire, sia come esperienza in giocatore singolo sia in coop con un amico. Come avventurieri, non dovrete solo nascondervi o difendervi da creature minacciose, ma anche affrontare le pericolose condizioni ambientali, proteggervi dalle malattie infettive, assicurarvi di dormire a sufficienza e di rimanere idratati. Queste e molte altre sfide vi attendono! E se già possedete il gioco base e il DLC Three Brothers, potrete riscattare gratuitamente la Definitive Edition.

Data d’uscita fissata per il prossimo 17 maggio per Outward: Definitive Edition e noi non vediamo l’ora di poterci ributtare nell’avventura! Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!