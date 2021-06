Outriders: Xbox Game Pass ha permesso al gioco di ottenere un buon successo

Square Enix ha dichiarato che Xbox Game Pass ha contribuito fortemente al successo di Outriders negli ultimi due mesi

Outriders è stato lanciato sin dal primo giorno su Xbox Game Pass e a quanto pare questa scelta ha giocato un ruolo fondamentale per il successo del titolo. Lo ha dichiarato Yosuke Matsuda, il presidente di Square Enix, durante una riunione annuale sugli andamenti finanziari della società. Il titolo sviluppato da People Can Fly è uscito il primo aprile per PC, PlayStation ed Xbox.

Xbox Game Pass ha aumentato di molto il numero di giocatori di Outriders

Outriders ha beneficiato moltissimo del servizio di Xbox Game Pass. VGChronicle ha infatti riportato i commenti del presidente Matsuda riferiti durante un briefing del 13 maggio. Nonostante si tratti di una riunione avvenuta più di un mese fa, la sua traduzione in inglese è stata divulgata soltanto ora. La nuova IP di People Can Fly è stata accolta positivamente nonostante alcuni problemi al lancio.

“Siamo rimasti piacevolmente colpiti dal fatto che le vendite digitali del titolo sono state molto alte, e il numero di utenti attivi ha superato le nostre aspettative”, ha detto Matsuda. “Crediamo che la nostra decisione di rendere Outriders fruibile sull’Xbox Game Pass di Microsoft sin dal giorno del lancio abbia giocato a nostro favore“. Per Square Enix Outriders potrebbe diventare una delle proprietà intellettuali più profittevoli in assoluto, dal momento che il titolo ha superato la sorprendente cifra di 3,5 milioni di utenti attivi.

