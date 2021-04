Outriders: disponibile da oggi!

Outriders, nuovo titolo targato Square Enix, è disponibile da oggi per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Google Stadia

Outriders, uno dei titoli più attesi di questa prima metà del 2021, è disponibile a partire da oggi, 1 Aprile 2021 per tutte le console (tranne Nintendo Switch), PC e anche per Stadia, la piattaforma di Cloud Gaming di Google. Il gioco è stato sviluppato da Square Enix e People Can Fly. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più in merito proprio alla natura del titolo. Intanto, però, se volete avere un quadro più approfondito vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra anteprima con le nostre prime impressioni sul gioco.

Outriders: da oggi disponibile sul mercato

Outriders è da oggi disponibile sul mercato e tutta la community Square Enix, e non solo ovviamente, potrà mettere le mani su quello che è uno dei titoli più attesi e interessanti del mese di Aprile ma in generale di tutta la prima metà del 2021. Il titolo si presenta come uno shooter in terza persona con elementi ruolistici. Saranno presenti diverse classi tra cui scegliere e, chiaramente, a seconda della vostra scelta cambierà lo stile di gioco vi toccherà adottare, andando a plasmare le vostre capacità alle abilità della singola classe scelta.

Il titolo potrà essere affrontato sia in single player che in multiplayer ma, vista la natura strutturale del titolo stesso, la seconda opzione, ovvero quella del multiplayer, è decisamente più azzeccata e vi permetterà di godere del titolo a 360 gradi. Si tratta di un’operazione sicuramente interessante da parte di Square Enix e il fatto che dietro la realizzazione del gioco ci sia proprio l’azienda nipponica rende il tutto ancora più intrigante. Non ci resta dunque che iniziare a giocare (finalmente)!

