Outriders: il crossplay non funziona, in arrivo una patch

In Outriders, titolo rilasciato nelle scorse 24 ore da Square Enix e People Can Fly, è stato riscontrato subito un problema: il crossplay non funziona

Il nuovo titolo prodotto da People Can Fly e Square Enix, Outriders, ha riscontrato grande successo in poche ore. Il titolo, in questo momento, è fra i più chiacchierati di tutta l’industria ed il mercato videoludico. Chiacchierato sì, ma non sempre per delle motivazioni positive o per tessere degli elogi, infatti, Outriders, ha fatto riscontrare abbastanza rapidamente un problema: il crossplay, promesso al lancio, non funziona. Scopriamo qualche dettaglio in più.

Il crossplay di Outriders non funziona… People Can Fly è già al lavoro!

Il crossplay di Outriders non funziona! Questo è stato uno dei primi (e principali) problemi che l’utenza ha segnalato. People Can Fly, però, ha già comunicato di aver compreso la ragione del problema e che presto arriverà una patch per permettere ai giocatori PC e a coloro che posseggono il gioco su console, di giocare insieme. Infatti è stata la stessa software house a interrompere il crossplay per un problema legato alla sincronizzazione backend che rendeva impossibile delle sessioni di gioco prolungate tra giocatori PC e giocatori console (disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 oltre che per Google Stadia).

Una possibilità per sviare al problema c’è. Invitando manualmente, infatti, i giocatori e i propri amici è possibile iniziare delle sessioni multiplayer in cross-platform, ma, la probabilità di rincorrere nel problema, ovvero una disconnessione consequenziale dei membri del “party”, è molto alta. Arriverà, però, una patch, anche se ad oggi ancora non si hanno notizie su una data precisa. People Can Fly ha già comunicato di essere al lavoro. Non ci resta, dunque, che attendere ulteriori sviluppi.

