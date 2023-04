One Piece Odyssey: annunciato il DLC, “Reunion of Memories”

Bandai Namco Europe ha annunciato, nella giornata di ieri, un DLC in arrivo per One Piece Odyssey intitolato Reunion of Memories: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Di One Piece Odyssey vi abbiamo parlato in maniera fin troppo prolissa in una recensione dedicata, che potete trovare cliccando qui. L’esperimento di Bandai Namco ci ha soddisfatti molto, e soprattutto molto più di un qualsiasi Pirate Warriors. Il titolo è attualmente disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X | S e PC e per tutte le piattaforme è anche disponibile una versione Demo, nel caso in cui voleste solo provarlo. E buone notizie: è in arrivo anche un DLC!

Nella giornata di ieri, infatti, Bandai Namco ha annunciato Reunion of Memories, il DLC per il GDR basato sull’iconico franchise con alcune novità rispetto alla storia originale. I famosi pirati si stanno finalmente riposando dopo le loro incredibili avventure sulliisola di Walford e a Memoria, il modo creato dai loro ricordi. Ma mentre celebrano la loro ultima notte insieme prima di issare nuovamente le vele, compare una misteriosa ragazza molto simile a Lim e vestita completamente di nero, con il volto coperto da un cappuccio e un sinistro cubo oscuro in mano… Ma chi è veramente? La ciurma di Cappello di paglia sarà costretta a tornare a Memoria ed Alabasta, anche se avrà qualcosa di diverso dall’ultima volta, mentre il cubo necessario per fuggire è scomparso! Il mondo dei ricordi non è più lo stesso e Rufy e i suoi amici dovranno trovare un modo per tornare, ma non prima di aver fatto luce su un ultimo mistero.

One Piece Odyssey: svelato il DLC con un trailer!

In occasione dell’annuncio, Bandai Namco ha anche divulgato un trailer, che trovate qua sopra. Inoltre, qua sotto trovate un video messaggio speciale registrato da Katsuaki Tsuzuki, producer di One Piece Odyssey, creato per svelare alcuni dettagli sul nuovo scenario aggiuntivo in arrivo.

Non si hanno ulteriori dettagli sul DLC di One Piece Odyssey, Reunion of Memories, oltre al trailer mostrato anche in questo articolo!