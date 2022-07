One Piece Odyssey: pubblicato un nuovo diario di sviluppo

Bandai Namco Entertainment ha recentemente pubblicato un nuovo diario di sviluppo in cui vengono approfonditi numerosi aspetti di One Piece Odyssey

Se siete di fan di One Piece certamente non vedrete l’ora di mettere le mani su One Piece Odyssey, il nuovo gioco di ruolo basato sul famosissimo manga di Eiichiro Oda. Il titolo è stato annunciato per la prima volta a marzo di quest’anno e nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto modo di vederlo in azione grazie a diversi trailer.

Le informazioni però non sono mai abbastanza per i fan di One Piece e per loro fortuna sembra proprio che Bandai non abbia intenzione di lasciarli a bocca asciutta. Recentemente infatti la compagnia ha pubblicato un nuovo diario di sviluppo in cui vengono approfonditi numerosi aspetti di One Piece Odyssey.

Svelati tanti retroscena sullo sviluppo di One Piece Odyssey

Il nuovo diario degli sviluppatori svela informazioni sulla creazione e il gameplay di One Piece Odyssey, il nuovo JRPG che riunisce una nuova esperienza di gioco e una storia originale con nuovi personaggi, sviluppati sotto la guida del creatore della serie Eiichiro Oda. In questo video avrete la possibilità di ascoltare i commenti di Katsuaki Tsuzuki (producer del gioco), Motoi Sakuraba (compositore) e Ken Takano, editor-in-chief per One Piece a Weekly Shonen Jump. In calce qui sotto potrete trovare il videodiario di sviluppo completo sottotitolato in italiano.

One Piece Odyssey sarà disponibile nel corso del 2022 per PC, PS4, PS5 e Xbox Series X | S, ma purtroppo al momento non è ancora stata svelata una data d'uscita precisa.