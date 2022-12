One Piece Odyssey: ecco il battle system in un nuovo trailer

Pubblicato un nuovo trailer dedicato al battle system di One Piece Odyssey. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Fin dal suo annuncio ufficiale, avvenuto lo scorso marzo, il nuovo titolo di Bandai Namco tratto dall’opera di Eiichiro Oda ha riscosso un notevole interesse nella community di appassionati. One Piece: Odyssey (questo il titolo del gioco) si è già mostrato al pubblico in alcune occasioni, come nel caso del diario di sviluppo pubblicato la scorsa estate, ed ora, grazie ad un nuovo trailer, possiamo dare uno sguardo al combat system del gioco.

Il battle system di One Piece: Odyssey mostrato in un nuovo trailer

Con One Piece: Odyssey ormai in dirittura d’arrivo il prossimo mese su PC, PS4, PS5, e Xbox Series X/S, Bandai Namco ha deciso di rilasciare un corposo nuovo trailer nel quale è possibile dare uno sguardo al combat system del titolo. Trattandosi di un GDR con combattimenti a turni, è facile intuire l’importanza delle meccaniche di battaglia, le quali costituiscono da sempre uno dei punti cardine del gameplay di questo genere.

Nel video, che trovate allegato a questo articolo, è possibile osservare come il team di sviluppo abbia optato per un sistema che richiama il classico gioco “carta-sasso-forbice”. Vi sono infatti tre statistiche: Forza, Velocità e Tecnica, le quali costituiscono un triangolo di forze e debolezze che andrà imparato e padroneggiato per avere la meglio negli scontri. Non resta dunque che attendere il prossimo 13 gennaio per poter provare con mano il promettente gameplay del gioco.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di mettere le mani su questo nuovo titolo e scoprire cosa ha da offrire?