OIES: una ricerca rivela dati interessanti su Twitch!

Tramite comunicato stampa, l’OIES ha svelato i risultati di una ricerca condotta da SOPRISM sui profili psicografici dei consumatori tipici che utilizzano Twitch

Twitch è una delle piattaforme digitali che più si è evoluta nel corso degli ultimi anni. Diventata nel giro di poco la prima in assoluto per quel che riguarda lo streaming, ha focalizzato su di sé l’attenzione di sponsor, consumatori e ricercatori. In questo caso, vi parliamo di una ricerca tutta italiana condotta da SOPRISM per l’Osservatorio Italiano di eSports, che è andata ad indagare i profili psicografici dei consumatori tipici che utilizzano Twitch. Uno dei risultati più interessanti per quel che riguarda l’Italia è che Milano è la prima città nel paese (seguono Roma e Napoli) per quel che riguarda il traffico. In verità, la maggior parte degli utenti italiani è localizzata al Nord e, stando ai dati scaturiti dalla ricerca, sono molto focalizzati verso i diritti civili e i temi sociali.

Per la prima volta è stato studiato l’indicatore di affinità, che suggerisce i gusti e gli interessi dell’audience di Tiwtch quando questi sono maggiori rispetto alla popolazione generale italiana. Dai dati emerge che gli utenti della piattaforma viola sono consumatori amanti dell’adrenalina, hanno un forte orientamento al lavoro e alla gestione della propria ricchezza, così come una notevole passione per lo sport e gli animali. Le tematiche verso cui il target dimostra più coinvolgimento sono ovviamente gli eSports, la tecnologia (tra cuffie e speakers), i Manga e gli eventi sportivi. Inoltre, gli utenti sembrano valorizzare temi di carattere sociale e collettivo, come la sostenibilità ambientale, le questioni associate alla community LGBT e alla parità sociale.

L’OIES ci parla di Twitch: quali sono i giochi più popolari in Italia?

Per quel che riguarda nello specifico il gaming, invece, emerge che i videogiochi più popolari in Italia tra il pubblico di Twitch sono Call of Duty, Overwatch, Counter-Strike, League of Legends, Dota 2 e GTA V. Luigi Caputo ed Enrico Gelfi hanno così commentato questa collaborazione con SOPRISM:

Attraverso questo importantissimo lavoro, l’Osservatorio Italiano eSports aggiunge un altro pezzo alla comprensione delle dinamiche peculiari del mercato eSports. Twitch è una delle chiavi di accesso al target gaming. La sua effettiva portata e l’analisi puntuale del pubblico sono informazioni preziose per i brand che vogliono approcciarsi alle sue potenzialità L’OIES si conferma principale motore della conoscenza degli eSports per le aziende. Questi dati aggiungeranno valore al database del nostro Centro Studi, che è diventato il principale punto di riferimento sulla conoscenza del settore. Luigi Caputo, Enrico Gelfi

Ovviamente un commento è giunto anche da Alessandra Bocchicchio, Insight Manager di SOPRISM:

L’obiettivo di SOPRISM è quello di democratizzare la comprensione di audience strategiche per i brand sfruttando la ricchezza dei dati comportamentali e di interazione accumulati dalla più grande base di conoscenza dei consumatori al mondo: Facebook, Instagram e altre applicazioni. Oggi, più che mai, la conoscenza dettagliata del proprio target è la porta d’accesso a strategie di attivazione e di sponsorizzazione efficaci. Alessandra Bocchicchio

Risultati interessanti quelli che sono scaturiti dalla ricerca che SOPRISM ha condotto per l’OIES sui consumatori di Twitch. Che cosa ne pensate dei dati rilevati? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!