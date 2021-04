Da oggi disponibile NieR Replicant ver.1.22474487139!

Da oggi è disponibile su tutti gli store fisici e digitali NieR Replicant ver.1.22474487139, scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata alla “nuova” creatura di Square Enix

Presentato durante il Tokyo Games Show 2020, la rielaborazione (che Square Enix ha definito più una rivisitazione) di NieR Replicant è da oggi disponibile per PS4, Xbox One e PC. Il titolo si presenta, per l’appunto, non come una semplice riedizione di una vecchia gloria del passato nipponico ma come una vera e propria versione aggiornata con elementi nuovi e tutti da scoprire.

Da oggi potremo mettere le mani su NieR Replicant ver.1.22474487139!

Da oggi potremo finalmente mettere le mani su uno dei titoli più attesi di questa prima metà dell’anno: NieR Replicant ver.1.22474487139. Prequel di NieR Automata, titolo che abbiamo imparato ad amare pubblicato nel 2018. In NieR Replicant andremo ad aggiungere ulteriori tasselli a quel complicato e super affascinante puzzle che è il mondo della serie NieR. Nelle scorse settimane molte erano state le novità proposte e i dettagli emersi. A partire da video dedicati a determinate aeree della mappa, a finire a dettagli di gameplay relativi ad alcuni boss da affrontare, passando per l’annuncio delle nuove armi. Ecco l’opening movie trailer ufficiale:

Quanta curiosità avete di giocare questo titolo? Lo avete acquistato o addirittura pre-ordinato? Fatecelo sapere nei commenti e fateci sapere come proseguirà la vostra avventura e se siete tra quei giocatori che stanno scoprendo per la prima volta questo particolare mondo. Il titolo, ricordiamo, è stato sviluppato da Toylogic in collaborazione con Square Enix e si presenta come un action-rpg, capace di fondere elementi prettamente occidentali ed elementi nipponici. Non ci si fa mancare nulla dunque, non ci resta che giocarlo!

