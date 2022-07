Oddworld Soulstorm: un nuovo trailer conferma la versione Nintendo Switch

Le “notizie che fanno notizia” del gazzettino Magog sbarcano su Nintendo Switch: lo conferma l’ultimo trailer di Oddworld Soulstorm

Dopo un lancio su PlayStation e PC a inizio 2021, e un debutto su Xbox qualche mese dopo, Oddworld Soulstorm si appresta a raggiungere anche i lidi ibridi di Nintendo Switch come conferma l’ultimo trailer del gioco. Il team di sviluppo Oddworld Inhabitants e il publisher Microids hanno infatti confermato che il platformer cinematografico è diretto verso la piattaforma della Grande N. Non sappiamo a cosa si debba questo insperato port, ma se la discrepanza tra dati di vendita e clamore della critica vuol dire qualcosa, probabilmente è anche per dare una spintarella ai Moolah.

Un annuncio più bomba della Bibita Tempesta d’Anime: il trailer della versione Switch di Oddworld Soulstorm

Il trailer qui sotto non è tutto ciò che riguarda Oddworld Soulstorm, perché il publisher ha anche alluso ad un trattamento speciale per i possessori di Nintendo Switch. Il gioco intende infatti portare un’esperienza “ottimizzata per trarre vantaggio dalle feature uniche della console”, ma non si sa molto altro in merito. Non abbiamo una data di uscita, ma possiamo già dirvi cosa aspettarvi. A differenza di molti altri remake, infatti, Soulstorm consiste in ciò che l’originale Abe’s Exoddus avrebbe dovuto essere in principio. Il titolo non a caso morde il freno sull’umorismo, portando invece l’allegoria semita dei Mudokon a paralleli forti con la prima metà del secolo scorso.

Ironicamente, a discapito della nebulosa situazione sulla data d’uscita, Microids ha rivelato che i fan Nintendo saranno premiati per la loro attesa con due “Odd-izioni” speciali del gioco. Trattasi della Limited Oddition e della Collector’s Oddition. La prima include una copia del gioco, una custodia metallica per 24 schede di gioco, e tre stampe. La seconda, invece, aggiunge anche una confezione per collezonisti, una statuetta argentata del protagonista Abe, un artbook di 160 pagine, un portachiavi della compagnia mineraria, degli adesivi tribali Mudokon, e il tatuaggio della mano di Abe. Per il momento, il gioco è disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (Epic Games Store, Steam).

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell'annuncio?