Oddworld: Soulstorm, nuovo capitolo della saga con protagonista il caro Abe, è disponibile da oggi per PS4, PS5 e PC. Scopriamo insieme il trailer di lancio

Oddworld: Soulstorm, nuovo capitolo della saga targata Microids e Oddworld Inhabitants, è disponibile da oggi su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Il titolo aveva suscitato grande interesse in tutta la community fin dalla sua prima presentazione. Tutti i fan del caro Abe non vedranno l’ora di mettere le mani su questo nuovo capitolo; un capitolo che si presenta con una veste tutta nuova, una veste pienamente next gen.

Oddworld: Soulstorm, disponibile da oggi anche il trailer di lancio

Oltre ad essere disponibile il gioco, di Oddworld: Soulstorm è disponibile anche il nuovo trailer di lancio, pubblicato direttamente sul canale YouTube ufficiale di Oddworld Inhabitants. Andiamo a scoprire e a gustarci questo trailer che metterà sicuramente l’acquolina in bocca a tutti gli appassionati e non solo. Infatti, questo capitolo della saga, si presenta come uno dei titoli più interessanti e che potrebbe avvicinare anche molti neofiti alla saga stessa. Ecco, intanto, il trailer di lancio:

Tra elementi classici ed elementi innovativi, questo trailer di Oddworld: Soulstorm ci prepara e ci introduce al gioco stesso. Gioco che presenta, come già detto, elementi nuovi e classici del gameplay della serie. Ricordiamo, inoltre, che il titolo sarà disponibile anche a partire da oggi tra i giochi scaricabili gratuitamente con l’abbonamento al PS Plus. Infatti, tutti i possessori di un abbonamento potranno scaricare il gioco sulle proprie PS5, non vale la promozione per i possessori di PS4. Per quanto riguarda, invece, i giocatori PC (e i non possessori dell’abbonamento al PlayStation Plus) il prezzo da pagare per acquistare Oddworld: Soulstorm è di 49,99€.

Qualora vogliate approfittare di qualche sconto vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming in cui troverete diverso offerte interessanti. Per rimanere aggiornati sulle novità dal mondo videoludico e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttoteK.