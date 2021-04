Oddworld: Soulstorm avrà finali multipli, altri dettagli dal PS Blog!

Oddworld: Soulstorm è uscito proprio oggi, 6 aprile, e nelle scorse ore sono emersi altri dettagli sulla struttura di gioco e sui diversi finali disponibili tramite il PlayStation Blog

Oddworld: Soulstorm è disponibile da oggi, 6 aprile, su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, con una versione per Nintendo Switch in arrivo prossimamente. Sebbene il brand sia rimasto silente per diversi anni, con un ultimo capitolo, chiamato New ‘n’ Tasty pubblicato nell’ormai lontano 2014, il nome è tornato alla ribalta piuttosto velocemente, complice una forte affezione dei fan di sempre. In più, conveniamo che Oddworld Inhabitants abbia preso la decisione più azzeccata per pubblicizzare al meglio il titolo, rendendolo disponibile gratuitamente su PlayStation 5 tramite l’abbonamento PlayStation Plus di aprile.

Il gioco vi rimetterà di prepotenza nei panni di Abe, che anche stavolta cercherà di salvare gli altri Mudokon. E proprio in questo modo determinerete quale finale raggiungerete nei titoli di coda. Come dettagliato da un post ufficiale nel PlayStation Blog, infatti, Oddworld: Soulstorm avrà quattro differenti ending da poter raggiungere, scelti in base al numero di Mudokon che salverete. Ci spieghiamo meglio.

Oddworld: Soulstorm avrà quattro diversi finali

I livelli in totale saranno 17 e, alla fine di ogni stage, otterrete un punteggio Quarma in base a quanti Modokon avrete salvato. Se ne salverete solo l’80% in 6 livelli o meno, otterrete il finale peggiore possibile. Per il bad ending dovrete salvarne l’80% in 7-11 livelli, per un good ending dovrete salvarne invece almeno l’80% in 12 livelli. Questo vi permetterà di sbloccare gli ultimi due livelli del gioco dove dovrete salvare almeno l’80% dei Mudokon per ottenere il finale perfetto. Più complicato a spiegarlo che a farlo, in realtà, ma ci siamo capiti.

Quattro sono quindi i finali disponibili in Oddworld: Soulstorm, ed è ovvio che se volete finire il gioco al 100% dovrete impegnarvi per ottenerli tutti. Se siete completisti, vi ricordiamo che qui su tuttoteK trovate la lista trofei completa del nuovo titolo di Oddworld: Inhabitants. Che cosa ne pensate del ritorno di Abe? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!