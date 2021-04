Oddventure: l’uscita è fissata al 2022

Recentemente è stata annunciata l’uscita di Oddventure, un gioco old school ispirato ad un titolo come Earthbound e Undertale

Firmato da Infamous Rabbit e Pineapple Works, Oddventure sarà giocabile su Nintendo Switch e PC e la sua uscita è stata fissata per il 2022. Inoltre, una campagna su Kickstarter per finanziare il suo sviluppo, partirà il prossimo 6 maggio e, per farsi subito un’idea, la demo giocabile è già presente nello store di Steam. Ma veniamo ora ai dettagli del titolo.

Oddventure: i dettagli del titolo in uscita

Per l’uscita ufficiale di Oddventure bisognerà aspettare il 2022, come già detto sopra, ma per intanto le prime immagini mostrano comunque una chiara ispirazione ad un titolo storico come Earthbound (un altro classico per SNES) ed il più recente Undertale (fonte inesauribile di meme).

Il titolo è dunque basato sullo stile dei JRPG d’annata in cui i giocatori interpreteranno il giovane Charlie, un adolescente ribelle con molti problemi, alla ricerca del fratellino Bonzo e, soprattutto, della strada per tornare finalmente a casa.

Il tutto sarà poi ambientato nel Regno di Luxia, un misto tra i racconti dei fratelli Grimm ed un incubo, dove ogni scelta conta, si può morire in maniera orribile e la valuta corrente è il latte di rana (vi lamentate ancora delle vecchie lire?). Riuscirà dunque Charlie nella sua impresa? Quali saranno le bizzarrie che incontrerà in questo mondo assurdo (tipo Kingdom Hearts, ma ancora più oscuro)?

Per rispondere a tutte queste domande non rimane altro da fare che mettersi comodi ed aspettare pazientemente l’anno prossimo oppure provare direttamente la demo su Steam.

Ma per ingannare l’attesa la cosa migliore da fare è recuperare altri titoli simili ad un buon prezzo. Come? Semplice, cliccando qui! Mentre, se volete essere sempre aggiornati sui videogiochi di ieri e di oggi, noi vi aspettiamo qui su tuttoteK!