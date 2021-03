Oddoworld: Soulstorm, rivelate durata e risoluzione su PS5

Sono stati resi noti i dettagli su durata e risoluzione di Oddworld: Soulstorm sulle varie piattaforme. Dopo tanti rinvii, il gioco è ormai prossimo all’uscita su PS4, PS5 e PC

Nonostante i numerosi rinvii subiti, la nuova avventura di Abe e i suoi amici Mudokon sta per approdare sul mercato dopo cinque anni di sviluppo. Il gioco uscirà il 6 Aprile e sarà un sequel diretto di Oddworld: New ‘n Tasty!, recentemente portato anche su Nintendo Switch. Questo nuovo capitolo sarà una versione rielaborata di Oddworld: Abe’s Exodus, e introdurrà tante novità tra cui l’utilizzo di armi, il crafting degli oggetti e altro. Oltre a ciò, il team ha rivelato quali saranno la durata e la risoluzione di Oddworld: Soulstorm su PS5 e PS4.

Durata e risoluzione di Oddworld: Soulstorm, i dettagli di PS5 ma non solo

Nel mese di Giugno 2020, il team di sviluppo aveva rivelato che Oddworld: Soulstorm sarebbe stata un’esclusiva a tempo limitato per console di casa Sony (PS4 e PS5). Lorne Lanning, creatore della serie, ha dichiarato che PlayStation non ha mai smesso di credere nel progetto e di finanziare lo studio. Da qui, la decisione di rilasciare il gioco in esclusiva PlayStation temporanea. In seguito, lo studio ha già preso accordi per la distribuzione su PC tramite Epic Games Store.

Lanning ha poi continuato dichiarando che il gioco durerà approssimativamente 20 ore di gioco, quindi circa il doppio della durata trapelata dalle interviste precedenti. In termini di performance, Oddworld: Soulstorm girerà a 1440p di risoluzione e 60 FPS su PS5, mentre la versione per PS4 girerà a una risoluzione di 1080p e 30 FPS. Oddworld: Soulstorm sarà disponibile dal 6 Aprile in tutto il mondo. Inoltre, per i possessori di PlayStation 5 e di un abbonamento PlayStation Plus il gioco sarà gratis per il prossimo mese.

