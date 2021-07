Octopath Traveler: al terzo anniversario Square-Enix suggerisce un sequel

Il terzo anniversario di Octopath Traveler porta con sé aria di sequel: il vento di Square-Enix soffia in direzione di un nuovo viaggio

Square-Enix ha festeggiato il terzo anniversario di Octopath Traveler con un tweet in cui ha lasciato un indizio per un sequel. Il gioco di ruolo ha conquistato un fandom considerevole come ultimo in una lunga serie di titoli ispirati ai capitoli più classici. I primi semi si sono già visti nel 2010 con Final Fantasy: The 4 Heroes of Light. In seguito, Square-Enix ha riproposto le stesse idee con il seguito spirituale dei primi Final Fantasy, Bravely Default su Nintendo 3DS, che ha portato a sua volta a Bravely Second sulla console portatile e a Bravely Default II su Nintendo Switch.

Il sequel al terzo anniversario di Octopath Traveler?

In occasione del terzo anniversario, l’account ufficiale di Octopath Traveler ha lasciato intendere di essere al lavoro al sequel. Del resto, trattando il gioco originale di otto viandanti, parlare di “un nuovo viaggio” lascia ben poco spazio all’immaginazione. Il post di Reddit che ha riportato il tweet lo ha anche tradotto, e il testo originale include anche questa promessa. Molto probabilmente, il nuovo capitolo offrirà il medesimo stile grafico 2D-HD che trasforma il semplice mix di sprite e poligoni in autentici diorami. Se questo fosse il caso, il risultante gioco sarebbe in buona compagnia.

Alludiamo a due progetti in cantiere, il primo dei quali è lo strategico Project Triangle Strategy. Non ci stupiremmo eccessivamente se il nome provvisorio dovesse rimanere anche al day one come è successo con il titolo originale. Il secondo è invece Dragon Quest III 2D-HD Remake, che darà pepe ai combattimenti con visuali più dinamiche del classico primo piano sui nemici. Vi terremo informati in caso di novità, ma non conteremmo ancora questo come un annuncio ufficiale vero e proprio. Semmai si tratta di un progetto ancora nel primo periodo di pianificazione. Di sicuro sarà un anno davvero ottimo per i giochi di ruolo!

