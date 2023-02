Tramite comunicato stampa, Square Enix ha divulgato il trailer di lancio di Octopath Traveler II, disponibile da oggi su PC, Nintendo Switch e console Sony: scopriamo insieme tutti i dettagli

Finalmente ci siamo e il gran giorno è giunto! Da oggi, 24 febbraio, potrete giocare ad Octopath Traveler II su PC, Nintendo Switch, PS4 e PS5 e potrete immergervi definitivamente in otto nuove diverse avventure pronte per essere esplorate fino in fondo. Pubblicato da Square Enix e sviluppato dai creatori del primo capitolo datato ormai (il lontanissimo) 2018 e che ha venduto ben tre milioni di copie in tutto il mondo, Octopath Traveler II è ambientato nel nuovo mondo di Solistia. In questa ambientazione, otto viandanti con storie e motivazioni uniche dovranno esplorare terre pericolose, affrontare i nemici in battaglie strategiche a turni e scoprire i pericoli e le promesse di una nuova era industriale.

Octopath Traveler II narra una storia epica inedita ambientata in un nuovo mondo indipendente da quello del gioco originale. Farete la conoscenza di otto personaggi originali e scoprirete delle funzionalità e delle meccaniche di gioco completamente nuove. Octopath Traveler II è ideale anche per chi non conosce la serie e conserva allo stesso tempo l’incanto del gioco originale per la gioia dei fan, migliorando l’iconica grafica HD-2D della serie: un’impressionante combinazione di personaggi rétro in 2D e un meraviglioso mondo in 3D.

Oggi è il giorno di Octopath Traveler II: ecco il trailer di lancio!

Fra le meccaniche che ritornano rispetto al capitolo originale troviamo sicuramente il sistema di Dominio e Potenza per i combattimenti, che vi porterà a giocare in modo strategico per sfruttare le debolezze dei nemici dominandoli e infliggendo più danni, oltre che potenziare le abilità dei viandanti. Tornano anche le azioni viaggio, tramite cui potrete interagire con i PNG di tutto il mondo in vari modi usando le azioni specifiche di ciascun personaggio. Le Azioni viaggio dipenderanno a seconda del protagonista e del ciclo giorno/notte, che andrà a modificare anche la vita delle città e offrirà più opportunità per esplorare e scoprire varie cose.

Una demo del prologo di Octopath Traveler II è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (tramite Steam) e, proprio da questa versione, abbiamo tratto le nostre prime impressioni che potete trovare cliccando qui. Nella demo del prologo potrete scegliere uno qualsiasi degli otto protagonisti, iniziare la loro avventura e giocare per tre ore. I dati di salvataggio potranno essere trasferiti al gioco completo una volta effettuato l’acquisto.

Avete visto il trailer di lancio di Octopath Traveler II? Che cosa ne pensate? Fateci sapere se acquisterete il gioco qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!