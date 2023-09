Octopath Traveler 2 arriva su Xbox e Game Pass

L’universo di casa Microsoft sta per arricchirsi con un nuovo titolo. Octopath Traveler 2, infatti, sta per approdare su Xbox Series X|S e Xbox Game Pass. Vediamo insieme i dettagli

Nella giornata di ieri, durante il Tokyo Game Show, è stato annunciato che Octopath Traveler 2 sarà presto disponibile per Xbox Series X|S. Infatti, dopo il rilascio del titolo Square Enix su PlayStation, Windows PC e Nintendo, il videogioco è pronto ad approdare nell’universo Microsoft. La finestra di lancio prevista è per l’inizio del 2024. Le sorprese, però, non sono finite qui: infatti, Octopath Traveler 2 sarà rilasciato anche su Xbox Game Pass. Il titolo ha ottenuto ottime critiche sia dai media internazionali che dagli utenti, raggiungendo un punteggio Metacritic di 84; un sequel, quindi, convincente che ha saputo migliorare l’esperienza dell’originale, restandone sempre fedele, e raccontare la storia di ben otto personaggi.

Octopath Traveler 2: le caratteristiche del gioco in arrivo su Xbox

Ciò che ha saputo far appassionare oltre un milione di videogiocatori in tutto il mondo (al mese di giugno 2023) è stata sicuramente l’abilità degli sviluppatori di saper ricreare uno stile unico di gioco per ogni singolo protagonista. Questi, inoltre, molto spesso interagiranno tra di loro durante l’avventura principale. In base alle nostre azioni, poi, si avrà la possibilità di influenza la storia attraverso le interazioni con gli NPCs. Il sistema di combattimenti presenta le stesse meccaniche del gioco originale, con i giocatori che dovranno cercare di carpire gli elementi di debolezza dei nemici e, al tempo stesso, rafforzare i loro attacchi.

Un vero e proprio gioco di successo, quindi, che sta per approdare finalmente nell’universo Microsoft. Probabilmente la decisione di aggiungere Octopath Traveler 2 sull’universo Xbox è anche dovuto dall’intenzione di casa Microsoft di affacciarsi ancora di più verso il Giappone, visto che la nazione del Sol Levante sembra essere ancora profondamente legata a Nintendo e a PlayStation. Infatti, il publisher americano ha rivelato che questa collaborazione segna solo l’inizio di una partnership tra le due case che vedrà l’arrivo su Xbox anche di altre produzioni.

