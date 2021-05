Observer: System Redux, svelata la data di uscita per PS4 e Xbox One

Dopo il lancio, avvenuto l’anno scorso, per next gen, ecco che Observer: System Redux arriva anche per PS4 e Xbox One: vediamo a quando è prevista l’uscita

Observer, sviluppato da Bloober Team, è un horror psicologico cyberpunk uscito originariamente nel 2017. Ambientato nel 2084, dove il mondo è stato devastato dalla guerra e dalla cosiddetta peste dei nanofagi, i giocatori assumono il ruolo di Daniel Lazarski, un detective noto come l’Osservatore, capace di hackerare la mente delle persone come metodo interrogatorio. Il gioco riscosse ai tempi un inaspettato successo, cosa che portò il team di sviluppo a realizzare una versione migliorata per PS5 e Xbox Series X/S, uscita a novembre dell’anno scorso. Ebbene, dopo l’uscita per la next gen, è stata recentemente annunciata la data di uscita delle versioni per PS4 e Xbox One di Observer: System Redux.

Vediamo qual è la data della release di Observer: System Redux per PS4 e Xbox One

La release della versione Ps4 e Xbox One è prevista, per ora, per il 16 luglio. Ad occuparsi della distribuzione sarà Koch Media, la quale distribuirà le copie fisiche della “Day One Edition”, al prezzo probabile di 29,99€: tale edizione sarà composta da una copia fisica del gioco, la colonna sonora ufficiale e un artbook.

Oltre ai soliti miglioramenti tecnici quali la grafica, Observer: System Redux offre vari contenuti aggiuntivi, tra cui tre nuovi casi da seguire, vari piccoli cambiamenti nel gameplay che ne aumentano la qualità, più interrogatori neurali e vari nuovi segreti da trovare. Come già accennato, Observer: System Redux è già disponibile per PS5 e Xbox Series X/S, con risoluzione in 4K, un framerate di 60 fotogrammi al secondo e il supporto all’HDR.

Se volete rimanere aggiornati su tutte le notizie riguardanti Observer (oppure la nostra recensione) e tutto il settore videoludico in generale, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK.